Гол в самия край реши Северното дерби, „виолетовите“ с пълен обрат след почивката

Победа с 2:1 постигна отборът на „Етър ВТ“ срещу „Локомотив“ (Г. Оряховица) в среща в първенство на Втора лига. Двубоят на стадион „Ивайло“ бе наблюдаван от близо 3000 зрители, които останаха под напрежение до самия край. В мач с много заряд и в здрава битка двата отбора си размениха по едно полувреме, но „виолетовите“ направиха пълен обрат.

В часовете преди мача феновете на домакините направиха шествие от центъра до стадион „Ивайло“, а самата среща започна с изпълнение на химна на България от младата певица Теодора Стоянова. Агитката пък издигна огромен плакат „35 години шампиони“.

Горнооряховци изненадаха домакините преди почивката, като печелеха борбата за първа топка и дори имаха териториален превес, а и не допускаха пробиви по фланговете. Положенията пред вратите не бяха много. В 21-ата минута Милен Савов завърши опасна атака с удар над вратата. „Етър ВТ“ имаше чиста възможност в 28-ата, когато Атанас Атанасов центрира и Тома Ушагелов стреля опасно с глава, но Венци Димитров спаси. След подаване от ъглов удар Мартин Николов би над гредата, а после Стивън Стоянчов бе изведен на позиция, но шутира неточно.

„Локомотив“ поведе в резултата в добавеното време, когато далечен удар на Теодор Райков изненада вратаря Виденов за 0:1. „Болярите“ обаче бързо върнаха гола след почивката. В 50-ата минута Николов центрира от корнер и капитанът Георги Александров с глава завъртя топката в мрежата – 1:1.

Постепенно „Етър ВТ“ започна да налага превес в средата на терена, който стана очевиден след принудителната смяна на Педро Майнис. Халфът на гостите бе много агресивен в средата на терена и определено можеше да инкасира втори жълт картон още до почивката, но в 65- ата минута получи травма. Думата си каза и физическата подготовка, като определено етърци останаха по- свежия отбор на терена.

В 57-ата минута Стелиян Добрев стреля опасно от малък ъгъл, но Димитров изби. Веднага след това Ушагелов прати топката на сантиметри над гредата. В 79-ата минута Георги Иванов се измъкна в чиста позиция, но се забави и топката му бе избита в корнер. Смените на Иван Иванов допълнително освежиха играта и така се стигна до 88-ата минута, когато Стефан Трайков центрира отдясно и Ивайло Марков прати топката в мрежата за 2:1…

„Етър ВТ“: Никола Виденов, Анастас Пемперски, Георги Александров, Мартин Николов, Атанас Атанасов (77 Християн Цветков), Виктор Василев, Стелиян Добрев (72 Георги Иванов), Ивайло Марков, Росен Иванов (46 Стефан Трайков), Стивън Стоянчов (87 Петър Петров), Тома Ушагелов (72 Кристиян Величков).

„Локомотив“: Венцислав Димитров, Захари Атанасов, Дилян Георгиев, Ебенезер Симонс, Пламен Аршев, Теодор Райков, Педро Майнис (65 Кевин Д’Алмейда), Милен Савов, Георги Станимиров (62 Алекс Чакъров).