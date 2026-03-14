Хандбалистките на “Етър 64”са на финал за Купа България

Хандбалистките на “Етър 64” победиха тима на ХК “Свиленград” и са на финал за Купата на страната. Полуфиналните мачове се играха по- рано днес в “Арена Бяла”, където утре ще бъдат разпределени и местата от първо до четвърто. Великотърновки, които са рекордьорки с 16 спечелени трофея, изиграха две различни полувремена срещу съперничките си, като определено второто бе по- доброто. До почваката възпитаничките на Маги Христова губеха с 10:11, но след нея наложиха пълно надмощие и стигнаха до крайния успех с 27:21. Великотърновки започнаха със серия от 4:1, за да поведат с 14:12 в 36-ата минута и до края не допуснаха да бъдат застигнати. Ключова беше и поредицата от четири безответни попадения, която позволи на етърки да дръпнат с 23:17 и да запазят разликата в последните десетина минути.

Александра Замишляк бе най- резултатна с девет попадения, Мария Спирдонова добави четири.

В другия полуфинал шампионките от ХК “Бяла” се наложиха над ХК “Сливница” с 42:30.

Така утре от 11 часа ХК “Свиленград” и ХК “Сливница” играят за 3-4 място, а от 14 часа “Етър 64” и ХК “Бяла” излизат в директен двубой за Купа България.