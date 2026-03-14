Кириакос Георгиу: „Ние играем модерен футбол, ще дойде и нашият момент…“

„Хубав двубой, празник за двата града и за двата отбора! Разделихме си по едно полувреме, първото ние бяхме много по-силни, можехме да вкараме 2-3 гола. Не помня те да имаха някаква ситуация. Второто полувреме беше обратното. И двата отбора се опитаха да играят динамичен футбол. Много доволен съм от моя отбор през първата част. През втората – контузия на Кевин (извадено рамо), на Пепе, и нямахме вече ходове. Те са важни футболисти и нямах кого да пусна на техните места. Това ни разконцентрира, получихме гол от корнер, а втори – след наша грешка. Не спазихме игровия план в този момент. Но „Локомотив“ с наказанията и проблемите дойде на „Ивайло“ да играе футбол, не се притесни. Не дойдохме с мисълта да падаме или да вземаме равенство, а да играем футбол. Натрупаха се лоши резултати, но не трябва да гледаме само тях. Ние и досега играем добре, в Петрич заслужавахме да бием, в Несебър също бяхме по-добрият отбор. С „Хебър“ същата работа, поведохме, момчетата се притесниха и се пазиха за дербито. При нас това е процес, променихме игровия стил, правим нов отбор с млади момчета. Съдиите ни режат непрекъснато. Работим и ще продължаваме да работим до второ нареждане. Колегата Иван Иванов ме поздрави за това, което правим, защото той е футболен човек и разбира нещата. Ако искате, можете да ме съдите, от 10 г. ме качвате на кръста – няма проблем, свикнал съм това. Работя и ще продължавам да работя. Всички гледат резултатите, а ние играем модерен футбол, ще дойде и нашият момент!“, заяви след загубата от „Етър ВТ“ с 2:1 старши треньорът на „Локомотив“ Кириакос Георгиу.