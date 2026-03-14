неделя, март 15, 2026
Последни:
Горещи новиниСпорт

Класната на 12 „а” каза Да

БОРБА БГ 17 четения 0 Comments

Любопитен начин да поканят класната си на абитуриентски бал избраха учениците от 12 „а”  клас на Спортно училище „Георги Живков”. По време на паузата между полувремената на регионалното футболно дерби между „Етър ВТ” и „Локомотив” /Г. Оряховица/ учениците и тяхната класна ръководителка слязоха на пистата на стадион „Ивайло”, където под аплодисментите на публиката бе сключен договор.

„Има моменти в живота на човек , когато си казва “ Заслужаваше си!” или “ Аз съм късметлия!” ……

За мен това беше днес…. , с всички тях …

12 ”а” клас…. , клас като никой друг!

Благодаря!

Обичам ви!”, написа на страницата си в социална мрежа Илияна Стефанова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *