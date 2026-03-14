Максим Кириллов със сребро от Световната купа „Адриатическа перла“

Великотърновският боксьор и многократен шампион на България Максим Кириллов стана вицешампион на Световната купа „Адриатическа перла“ в Будва (Черна гора).

Българските боксьори отново демонстрираха умения и характер. Те затвърдиха развитието на родната школа, след като спечелиха три медала на Световната купа в Будва. Младите ни таланти бяха в силната конкуренция на 130 боксьори от 19 страни. Водени от Александър Александров и Фикрет Ереджебов българските състезатели спечелиха злато, сребро и бронз. Янко Илиев стана шампион в категория до 55 килограма. На финала националът ни надигра Филип Станоевич (Сърбия).

Със сребърно отличие се окичи Максим Кириллов от БК “Мания груп” (Велико Търново). При 70-килограмовите той стигна до финала, след като по пътя си дотам отстрани няколко боксьори, сред които и представител на Куба, а на полуфинала би и Никола Йовичич. Във финалната среща Максим отстъпи в спора за титлата на Ръза Ръзайев (Азербайджан) и се окичи със сребърното отличие. Трети на подиума се качи Николай Иванов (85 кг), който допусна поражение на полуфиналите от Хулио Качимай (Куба) и е с бронзов медал.