събота, март 14, 2026
Последни:
Спорт

Пет момичета от школата на “Етър ВТ” с повиквателни за националния отбор до 17 години

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Пет футболистки на “Етър ВТ” получиха повиквателни за националния отбор на България до 17 години за предстоящите Европейски квалификации срещу Босна и Херцеговина и Украйна.

Зорница Коева, Дария Шопова, Теодора Димитрова, Лора Василева и Магдалена Димова трябва да се явят на 30 март в Националната футболна база в Бояна за лагер на националния тим и две евроквалификации. В периода от 30 март до 6 април те са с националния отбор, като в този период ще изиграят две европейски квалификации в Босна и Херцеговина срещу домакините и срещу Украйна.

“Етър ВТ” по традиция е сред отборите, които дават най-много националки на България при подрастващите гарнитури. Изборът не е случаен, тъй като “болярките” са настоящ шампион на България до 16 години в последното първенство, а и в настоящото водят убедително в класирането.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *