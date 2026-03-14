Почетоха паметта на командоса Емил Шарков

Ръководството на ОДМВР – В. Търново, близки и колеги отбелязаха 12-тата година от смъртта на командоса Емил Шарков.

Цветя пред паметната плоча в СУ “Максим Райкович” положиха директорът на ОДМВР – В. Търново старши комисар Мариян Лонгинов, началникът и служители на РУ-Г. Оряховица, съпругата на командоса Милена Шаркова, близки и представители на Община Лясковец.

Емил Шарков загина на 14 март 2014 година при специализирана акция пред дома на 58-годишния Петко Петков в Лясковец, който се беше барикадирал в дома си. При опит да изземат незаконните оръжия на Петко Стрелеца, той откри огън срещу командосите и уби от упор Емил Шарков. Всички поднесоха цветя и венци, запалиха свещичка и в минута мълчание отдадоха почит на загиналия.

След шумен процес през 2017 г., съдът постанови доживотен затвор за Петко Стрелеца. Магистратите отредиха той плати общо 380 000 лв. кръвнина на съпругата, дъщерята и родителите на убития Емил Шарков, както и 10 000 лв. на единия от ранените барети, заедно с лихвата.

