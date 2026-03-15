Добрин Тотев от ПГЛПИ „Атанас Буров“ триумфира на международен турнир по армрестлинг

Възпитаникът на ПГЛПИ „Атанас Буров“ Добрин Тотев стана абсолютен шампион на всички юноши след участието му в Международния турнир по армрестлинг, провел се в град София на 21 февруари 2026 г..

Добрин взима участие в две различни категории, като демонстрира отлична подготовка, сила и спортен дух. Той се представи изключително силно, като успя да завоюва две първи места – на лява и на дясна ръка, при юношите над 80 кг. Със стабилна техника и увереност той надделя над своите съперници и заслужено се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Освен в своята възрастова група, Добрин се включи и в по-тежката категория – при мъжете до 95 кг. Участвайки отново на лява и дясна ръка, единадесетокласникът спечели две трети места.

Зад този успех стоят усилени тренировки, постоянство и подкрепата на неговите треньори Даниел Големанов и Недалин Христов. Добрин тренира канадска борба от 2 години, като през това време е участвал в много училищни, национални и международни състезания, от които винаги си тръгва с медал.

Добрин споделя, че месец май ще се включи в Международното състезание, което ще се проведе в Горна Оряховица, и то ще му служи за подготовка за Европейското първенство през месец юни тази година.

Постижението на Добрин е повод за гордост и доказателство, че с труд, дисциплина и упоритост младите спортисти могат да достигнат впечатляващи резултати. Пожелаваме на младия състезател още много бъдещи успехи и покорени върхове в спорта.