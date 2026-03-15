Дубълът на „Етър ВТ“ загуби от поелия към Втора лига тим на „Локо“ /Мездра/

Вторият отбор на „Етър ВТ“ загуби с 1:2 домакинството на един от лидерите в Сеерозападната Трета лига „Локомотив“ (Мездра). „Виолетовите“ създадоха много повече чисти голови положения от съперника, но опитните гости реализираха две от ситуациите си и си тръгнаха с трите точки. Двата отбора направиха здрав и интересен за гледане мач. Още в 9-ата минута Давид Димитров получи хубав пас и ударът му разтърси напречната греда на мездренци. В 17-ата минута Петър Петров овладя топката и изведе Димитър Байдаков на отлична позиция, но ударът му мина над вратата.

Гостите разчитаха в атака на опитните Сергей Георгиев и Валдемар Асенов, които играеха на ръба на засадата. Опасен пробив на Сергей Георгиев отдясно принуди Антони Ангелов да избива в корнер. В 20-ата минута обаче Валдемар Асенов с далечен остър удар от фаул промуши топката в ъгъла на Радослав Рашков – 0:1.

Последваха нови пробиви на етърци, които в 38-ата минута претендираха за дузпа за събаряне на Боян Вълчев, после пък опасен удар на Петър Петров бе избит от вратаря. Пред другата врата Рашков също спаси опасно положение създадено то гостите.

Втората част премина при постоянни атаки на „виолетовите“ в опит да изравнят. В 56-ата минута при поредното разбъркване Рафаел Чолаков от чиста позиция стреля в аут. В ответната атака обаче „Локомотив“ удвои аванса си, след като Георгиев с глава изведе В. Асенов и той вкара за 0:2. До края етърци атакуваха непрекъснато. Далечен удар на Кристиян Кънчев бе уловен от вратаря, Байдаков пропусна от чиста позиция след подаване отляво, Стефан Йорданов от фаул стреля силно до гредата. Чак в 90-ата минута след пробив на Масимо Соколов и прецизно подаване Димитър Байдаков вкара за 1:2, но за повече времето не стигна.