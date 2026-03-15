Една реликва остава за поколенията във Велико Търново

Сребърният медал на Весела Лечева от Олимпийските игри в Сеул през 1988 година бе откупен от народният представител Димитър Николов на благотворителна вечер с кауза, организирана от Дамския Лайънс клуб.

Депутатът, който е и бивш спортен журналист, спечели в наддаването срещу Пламен Радонов срещу сумата от 520 евро.

Народният представител съобщи, че в първия работен ден ще дари реликвата на Регионалния исторически музей във Велико Търново.

“Винаги съм смятал, че Велико Търново заслужава да има своя витрина на спортната слава. Весела Лечева е заслужил спортист, почетен гражданин и деятел на областния град. През годините съм я интервюирал, водил съм й пресконференции, били сме колеги в 45- ото Народно събрание”, коментира решението си Димитър Николов.

Медалът със специална картичка бе предоставен от баща й и неин заслужил треньор Николай Лечев.

Весела Лечева започва да се занимава със спортна стрелба още на 11-годишна възраст, като преди това тренира волейбол в родния си град В. Търново. Печели сребърен медал от Олимпийските игри в Сеул 1988 г. и сребърен медал от Олимпийските игри в Барселона 1992 г. Тя е петкратен световен шампион – Зул 1986 /два златни медала/, Будапеща 1987, Сараево 1989, Москва – 1990 г. Състезател с най много световни титли и до днес в олимпийските дисциплини на пушка жени.

4 пъти е носител на Световната купа, заедно с още 3 сребърни и 2 бронзови медала /1986-1999 г/. Според статистиката на Международната федерация по спортна стрелба Вeсела Лечева е с най много спечелени титли в турнирите за Световната купа, за всички времена– 31 златни, 13 сребърни и 11 бронзови медала /1985-1999/ От Европейски първенства – 8 златни, 2 сребърни и 3 бронзови медала Избрана за стрелец номер 1 на ХХ век в света в анкетата на Световната федерация по спортна стрелба. В момента е председател на БОК.

Сумата и набраните средства ще бъдат предоставени за нуждите на доброволческия отряд към Планинската спасителна служба в Елена