Хеттрик на Благовест Ленков за първа пролетна победа на „Академик“

След две загуби „Академик“ /Свищов/ постигна убедителна победа с 4:1 над гостуващия ФК „Троян 2024“ в първото си домакинство от пролетния дял на шампионата. Срещата е от 13-ия кръг в първенството на Северозападната Трета лига се очакваше с интерес, предвид колебливия старт на „студентите“ и надградения сериозно през змината пауза тим от Троян.

Двубоят премина под пълния контрол на свищовлии, а герой за домакините бе най-добрият на терена Благовест Ленков, който реализира хеттрик за успеха. До почивката в рамките на две минути точни за „Академик“ бяха Митко Русанов и Благовест Ленков.

През втората част Ленков добави още две попадения и оформи една от най-изразителните победи на отбора си през настоящата кампания.

С този успех „студентите“ запазват първото място в класирането с 34 точки преди предстоящото гостуване на „Левски 2007“ в 14- я кръг.