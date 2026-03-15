Павликенчани паднаха в Червен бряг, Цветомир Траянов с червен картон

Загуба с 2:1 претърпя отборът на ОФК „Павликени“ при гостуването на „Партизан“ /Червен бряг/ в среща от 13-ия кръг на Северозападната Трета лига. В 16-ата минута Кристиян Григоров намери мрежата на гостите с глава след центриране от свободен удар, но попадението бе отменено заради засада. Десетина минути по-късно домакините все пак поведоха в резултата. В 25- ата минута капитанът Цветан Петров реализира с глава. Стефан Христов проби в наказателното поле и стреля от малък ъгъл; вратарят на павликенчани отби топката, но след като нямаше кой да я изчисти, Петров прониза вратата за 1:0.

Началото на второто полувреме бе още по-успешно за домакините. Още в първите секунди Иван Кирилов получи пас на фланга, влезе навътре и с прецизен удар удвои преднината на тима си. В 59- ата минута Цветомир Траянов остави ОФК „Павликени“ с човек по-малко, след като получи червен картон за удар на съперник, но въпреки това тимът на Димо Атанасов стигна до почетно попадение, дело на Йордан Йорданов.

В 72-ата минута беше отсъдена дузпа за гостите за нарушение на Пламен Аспарухов срещу Александър Ангелов. Йорданов изпълни от бялата точка, Мартин Колев спаси удара, но при добавката капитанът на гостите вкара, оформяйки крайното 2:1.

С втората поредна победа през пролетта „партизаните“ излязоха на седма позиция с 16 точки, павликенчани са осми с 14 т.