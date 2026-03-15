С ранен гол на Явор Генчев „Янтра“ /П. Тръмбеш/ спечели гостуването в Малчика

„Янтра“ /П. Тръмбеш/ спечели с 1:0 гостуването на „Ювентус 95“ /Малчика/ от 13- я кръг в първенството на Северозападната Трета лига. Единственият гол падна още в 8-ата минута. Тогава Любомир Генчев центрира от пряк свободен удар, Явор Генчев овладя топката и с изстрел почти от аутлинията изпрати топката в мрежата на домакините. Гостите можеха да приключат спора до почивката, но пропуснаха три отлични голови ситуации. Първо Любо Генчив проби и подаде пред голлинията на Момчил Кузманов, но той не успя да вкара от непосредствена близост. Малко по- късно Любо Генчев с ефектни задна ножица прати топката в гредата, а при следваща отака отново Кузманов излезе на позици и не успя да се разпише.

След почивката домакините бяха по-дейни и вложиха доста енергия да достигнат до добър резултат, но само веднъж имаха реална голова възможност. Мартин Милков бе изведен зад отбраната на търъмбешчани, но не успя да нанесе точен завършващ удар. Гостите проведоха няколко опасни контри, но също без краен резултат. Така воденият от Петър Кръстев тима вече е в серия от 5 поредни двубоя без загуба и с 19 точки е на шесто място.