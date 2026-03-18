Без победител в битката между първенеца и настоящия лидер в класирането на ОФГ- юг

Равенство 1:1 записаха отборите на “Спортист” /Козаревец/ и ФК “Долна Оряховица” в среща от 13- я кръг в първенството на Областна футболна група- юг. Двубоят между настоящия шампион и лидера в класирането бе много приятен за гледане и държа публиката в неизвестност около крайния изход до последния съдийски сигнал. Съперниците играха открит и нападателен футбол, създадоха положения и пред двете врати, но успяха само по веднъж да отбележат гол. Гостите откриха резултата в 19- ата минута от наказателен удар, изпълнен точно от Васил Йовчев. В 70- ата Станимир Андреев получи хубав пас, преодоля съперник и вкара за 1:1. ФК “Долна Оряховица” запазва първото място в класирането с 34 точки, с три повече от втория ФК “Първомайци”. “Спортист” /Козаревец/ е четвърти с 28 точки, с една по- малко от третия “Вихър” /Добри дял/. В следващия кръг настоящият първенец на групата гостува в Първомайци, а долнооряховчани приемат ФК “Победа” /Кесарево/.