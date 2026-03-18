БФС обяви програмата на Втора лига до 17 април, “Етър ВТ приема лидера на 13 април по обяд

Спортно- техническата комисия на БФС оповести програмата по дни и часове за още три кръга от първенството във Втора лига.

След гостуването на “Спартак” (Плевен) в събота и домакинството срещу ЦСКА II на 29 март (неделя) от 16:30 ч. за „Етър ВТ“ следват мачове с „Вихрен“ в Сандански на 4 април (събота) от 17 ч. /пряко по Mr Bit/, с „Дунав от Русе“ на „Ивайло“ на 13 април (понеделник) от 12:45 ч. /пряко по Диема спорт/ и с „Беласица“ в Петрич на 17 април (петък) от 17:00 ч.

Горнооряховският „Локомотив“ приема в събота „Марек“, а на 29 март излиза на „Спортист 2009“ в Своге. Следват домакинство на 4 април от 17 ч. на ФК „Севлиево“, гостуване на 9 април от 19:30 ч на „Фратрия“ във Варна /пряко по Mr Bit/ и домакинство на 17 април от 18 ч. на „Янтра 2019“ (Габрово), което ще бъде предавано пряко по Диема спорт.