БФС обяви програмата на Втора лига до 17 април, "Етър ВТ приема лидера на 13 април по обяд

Спортно- техническата комисия на БФС оповести програмата по дни и часове за още три кръга от първенството във Втора лига.

След гостуването на “Спартак” (Плевен) в събота и домакинството срещу ЦСКА II на 29 март (неделя) от 16:30 ч. за „Етър ВТ“ следват мачове с „Вихрен“ в Сандански на 4 април (събота) от 17 ч. /пряко по Mr Bit/, с „Дунав от Русе“ на „Ивайло“  на 13 април (понеделник) от 12:45 ч. /пряко по Диема спорт/ и с „Беласица“ в Петрич на 17 април (петък) от 17:00 ч.

Горнооряховският „Локомотив“ приема в събота „Марек“, а на 29 март излиза на „Спортист 2009“ в Своге. Следват домакинство на 4 април от 17 ч. на ФК „Севлиево“, гостуване на 9 април от 19:30 ч на „Фратрия“ във Варна /пряко по Mr Bit/ и домакинство на 17 април от 18 ч. на „Янтра 2019“ (Габрово), което ще бъде предавано пряко по Диема спорт.

Вижте още

Две първи места за ТК „Инвикта” от „Херея Трофи“

БОРБА БГ 55 четения 0

„Чумерна“ (Елена) пожела да влезе в Северозападна трета лига, Любо Генчев става треньор на отбора

БОРБА БГ 426 четения 0

Три вицеевропейски титли за Г. Оряховица от първенството по канадска борба

БОРБА БГ 188 четения 0

