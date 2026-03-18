Добридялци обърнаха първомайчани и заплетоха още възела в челото на ОФГ- юг

Отборът на ФК “Вихър” /Добри дял/ съумя да направи пълен обрат срещу ФК “Първомайци” и в крайна сметка да спечели мача с 3:1. Срещата от 13- я кръг в първенството на Областна футболна група- юг, бе оспорвана, но и коректна. Съперниците си разделиха по едно полувреме, като гостите пропуснаха няколко отлични възможности да натрупат актив в своя полза и да решат крайния изход. Кристиан Стефанов можеше да открие рузултата в 18- ата минута, но вратарят на домакините Кристиян Иванов спаси. В 26- ата минута стражът парира изстрел и на Антониян Харалампиев, но секунди по- късно Мартин Иванов влезе отляво и вкара за 0:1. В 41- ата минута се прояви Христо Владев, който отрази последователно удари на Анатоли Йорданов и Мартин Йорданов, запазвайки аванса на ФК “Първомайци”. В 44- ата минута обаче Цветомир Додуров бе изпуснат и изравни 1:1.

Второто полувреме тръгна с хубав удар на Ивайло Тодоров, който срещна страничния стълб на вратата и добридялци оцеляха. Веднага след това Илиян Димитров не успя да преодолее вратаря на домакините от непосредствена близост. Влезлият след почивката Лъчезар Русев центрира от свободен удар в 59- ата минута и Цветомир Додуров с глава вкара за втори път- 2:1. Пламен Панайотов фиксира крайното 3:1 в 70- ата минута, като засече центриране на Русев от корнер с глава. Опитите на първомайчани да наклонят отново везните в своя полза не дадоха резултат. ФК “Долна Оряховица” запазва първото място в класирането с 34 точки, с три повече от втория ФК “Първомайци”. “Спортист” /Козаревец/ е четвърти с 28 точки, с една по- малко от третия “Вихър” /Добри дял/, така че до края на сезона предстои много интересна битка за челните места.