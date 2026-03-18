Хандбалистите на „Локомотив“ надделяха над „Фрегата“ в дербито на XVI кръг в мъжката “А” група

Лидерът във временното класиране „Локомотив” (Горна Оряховица) постигна убедителна победа над третия в таблицата „Фрегата” (Бургас) с 37:22 в дербито от XVI кръг на елитна хандбална група при мъжете. В „ОЗК Арена Бяла” още от първите минути домакините показаха, че са решени да наложат волята си. „Локомотивци“ започнаха ударно и поведоха с 3:0 до третата минута. Добрата организация в защита и бързите атаки позволиха на „железничарите” бързо да увеличат преднината си, като резултатът стана 6:0. До средата на първото полувреме хандбалистите от Горна Оряховица поддържаха комфортна преднина 10:4, а до почивката тотално доминираха на игрището. Със стабилна игра и висока ефективност в нападение те увеличиха разликата на десет попадения и се оттеглиха на полувремето при резултат 19:9.

След подновяването на играта шампионите не намалиха оборотите. Силната защита на „Локомотив“ продължи да затруднява атаките на гостите, а в предни позиции реализираха нови три безответни гола за 22:9. Въпреки огромното си желание състезателите на „Фрегата“ не успяха да спрат устрема на лидера. В 45-ата минута резултатът вече беше 27:14 в полза на домакините, които контролираха изцяло случващото се на терена. До края на срещата „Локомотив“ продължи да играе уверено и заслужено се поздрави с категоричен успех 37:22.

„Локомотив“: Любен Иванов, Йордан Попов, Петър Николов, Тодор Калчев, Владислав Йоргов, Кристиян Йорданов, Николай Генов, Божидар Симеонов, Михаил Пенев , Златомир Колев, Иво Иванов, Георги Василев, Георги Кръстев, Николай Нейчев, Станислав Добрев.