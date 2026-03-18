Над 1300 евро глоби плаща “Локомотив” /Г. Оряховица/ след дербито с „Етър ВТ“

Горнооряховският “Локомотив” отнесе солена глоба за хвърлените бомбички по време на дербито с “ЕтърВТ” на стадион „Ивайло“. Дисциплинарната комисия глоби клуба общо със 1 393,28 евро (2 725 лв.). От тях 1278.23 евро (2500 лв.) са за възпламенени повече от пет бомбички, 76,70 евро – за факли и димки и 38.35 евро за жълтия картон на помощник-треньора Ивайло Тодоров.

“Етър ВТ” е санкциониран със 76,70 евро за факли и димки. Наказани футболисти от двата отбора след дербито няма. Един мач пропуска Аджеил Да Глория Дас Невеш от „Спартак“ (Плевен), който е следващият съперникна „виолетовите“. Мачът е на 21 март, събота от 15:30 часа на стадион „Плевен“. Главен съдия е Кристина Георгиева, с асистенти Марин Бонев и Георги Великов.

В същия ден и час „Локомотив“ приема „Марек“ /Дупница/. Двубоя е поверен на Иво Иванов, с асистенти Николай Попниколов и Венелин Иванов.