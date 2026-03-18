С проект за модерен индустриален парк Горна Оряховица прави нова стъпка към икономическо развитие

В Горна Оряховица бе представен проект за изграждане на Индустриален парк „Ряховец“. Теренът с площ от 302 111 кв. м се намира в Източна промишлена зона на града, непосредствено до летище Горна Оряховица и пътен възел „Честово“.

До момента там не е имало инфраструктурни условия за функционирането му по предназначение.

Мащабната инвестиция има за цел да създаде съвременна и благоприятна среда за инвеститори, нови работни места и условия за икономически растеж в общината.

Общата стойност е 12 291 796,22 евро, от които 9 831 776,31 евро са безвъзмездна финансова помощ от ЕС по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, а 2 459 758,26 евро са собствен принос на дружеството „Индустриален парк – „Ряховец“ ЕАД. Принципал на дружеството е Общински съвет – Горна Оряховица.

Проектът, който „Индустриален парк – „Ряховец“ ЕАД ще реализира е част от Комбинирана концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), разработена с цел устойчиво развитие на община Горна Оряховица. Водещ партньор по концепцията е Община Горна Оряховица, като ще реализира проекта в партньорство с Индустриален парк „Ряховец“ и с Агенция „Пътна инфраструктура“ – София (АПИ). Всеки от партньорите по концепцията ще разгърне мащабно инфраструктурно строителство.

Проектът е в унисон с усилията на местната власт за модернизиране, реиндустриализация и икономическо развитие на Горнооряховския район и е насочен към свързаност и развитие на източната и северната промишлена зона на града.

„Горна Оряховица е транспортен и логистичен център и един от енергийните хъбове на Северна България. Това ни прави доста предпочитан град за инвестиции, имаме запитвания от много сериозни инвеститори“, коментира в началото на пресконференцията кметът Николай Рашков. По неговите думи бъдещите инвестиции ще се насочват предимно там, където има стабилна електроенергия, транспорт и авиация.

Дейностите, които ще реализира „Индустриален парк – Ряховец“ ЕАД бяха представени пред медиите от изпълнителния директор на дружеството Йордан Марков. На пресконференцията присъстваха кметът Рашков, председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов, зам.-кметът по ТСУ инж. Анелия Христова, ръководителят на проекта инж. Клавдия Ганчева, ръководството на „Индустриален парк – Ряховец“ ЕАД, членове на екипа по управление на инвестицията, началниците на отделите по икономическо развитие и по бюджет и финанси в администрацията.

Проектът предвижда цялостно изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура – както пътна, така и техническа.

Това включва газопреносна мрежа и електрозахранване от два независими източника чрез довеждащи електропроводи и кабелни трасета. В самия терен на парка ще бъде изградена вътрешна газопреносна и електропреносна мрежа, трафопостове, водоснабдяване, канализация и отводняване, улична мрежа, осветление, озеленяване, паркоместа.

Ще се изгради многофункционален изложбено-търговски комплекс с разгъната застроена площ от 2000 кв. м за провеждане на изложения, бизнес събития, конференции, образователни инициативи и др. Планирано е изграждането и на административна сграда за нуждите на парка с площ от 600 кв.м.

В момента се извършва проектиране, като очакванията са следващите процедури за избор на изпълнител да започнат след месец май. По думите на Йордан Марков първа копка на терен ще е възможна през есента. Срокът за реализиране на заложеното е до септември 2028 г.