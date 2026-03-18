ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване за изборите през април

Централната избирателна комисия (ЦИК) изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Вотът ще бъде осмият от 2021 г. насам.

Жребият беше публичен и излъчен онлайн. На него право да присъстват имаха и представители на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите.

Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април – 14 партии и 10 коалиции.

Ето коя формация с кой номер в бюлетината ще се яви на вота:

1 – партия “Има такъв народ”

2 – партия “Пряка демокрация”

3 – коалиция “Синя България”

4 – партия “Морал, единство и чест”

5 – коалиция “БСП – Обединена левица”

6 – партия “Народна партия истината и само истината”

7 – коалиция “Продължаваме промяната – Демократична България”

8 – партия “Възраждане”

9 – коалиция “Моя България”

10 – партия “Движение на непартийните кандидати”

11 – коалиция “Алианс за права и свободи”

12 – коалиция “Антикорупционен блок”

13 – партия “Национално движение Непокорна България”

14 – партия “Величие”

15 – коалиция ГЕРБ-СДС

16 – коалиция “Трети март”

17 – партия “Движение за права и свободи”

18 – партия “Нация”

19 – партия “България може”

20 – коалиция “Сияние”

21 – коалиция “Прогресивна България”

22 – партия “Съпротива”

23 – партия “Партия на зелените”

24 – партия “Глас народен”

БТА