ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване за изборите през април
Централната избирателна комисия (ЦИК) изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Вотът ще бъде осмият от 2021 г. насам.
Жребият беше публичен и излъчен онлайн. На него право да присъстват имаха и представители на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите.
Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април – 14 партии и 10 коалиции.
Ето коя формация с кой номер в бюлетината ще се яви на вота:
1 – партия “Има такъв народ”
2 – партия “Пряка демокрация”
3 – коалиция “Синя България”
4 – партия “Морал, единство и чест”
5 – коалиция “БСП – Обединена левица”
6 – партия “Народна партия истината и само истината”
7 – коалиция “Продължаваме промяната – Демократична България”
8 – партия “Възраждане”
9 – коалиция “Моя България”
10 – партия “Движение на непартийните кандидати”
11 – коалиция “Алианс за права и свободи”
12 – коалиция “Антикорупционен блок”
13 – партия “Национално движение Непокорна България”
14 – партия “Величие”
15 – коалиция ГЕРБ-СДС
16 – коалиция “Трети март”
17 – партия “Движение за права и свободи”
18 – партия “Нация”
19 – партия “България може”
20 – коалиция “Сияние”
21 – коалиция “Прогресивна България”
22 – партия “Съпротива”
23 – партия “Партия на зелените”
24 – партия “Глас народен”
БТА