Ученици направиха приложение, което намира най-добрите оферти в супермаркетите

Атанас и Калоян ще участват и в Националната олимпиада по информационни технологии

Двама ученици от ПМГ „Васил Друмев“ във Велико Търново разработиха иновативно приложение, което събира на едно място промоциите от различни супермаркети и позволява лесно сравняване на цените.

Автори на проекта „ПромоМания“ са Атанас Младенов Чобанов от 12-и клас и Калоян Йорданов Николов от 11-и клас. Техен ръководител е учителят по информационни технологии Георги Игнатов.

Основната идея на приложението е да помогне на потребителите да откриват най-изгодните предложения от различни търговски вериги. Системата автоматично извлича информация за актуалните промоции и ги обединява в една платформа, където могат да се сравняват цените на един и същ продукт в различни магазини.

Приложението предлага и редица допълнителни функции като търсене на продукти, филтриране по категории, проследяване на ценовата история, създаване на списък за пазаруване. Предстои да бъде добавена и функция за известия при намаление на любимите продукти на всеки потребител. В системата е внедрена и технология с изкуствен интелект, която разпознава сходни продукти от различни вериги и ги групира за по-лесно сравнение.

Допълнително приложението предлага и навигационна карта, чрез която потребителите могат да видят най-близките магазини и да получат навигация до избрания обект. Така, след като намерят най-изгодната оферта, те могат лесно да се ориентират как да стигнат до съответния магазин.

„ПромоМания“ е разработено като мултиплатформено приложение и може да се използва на различни устройства като мобилни телефони, компютри и директно през интернет браузър. Освен уеб версия системата има мобилно приложение за Android, десктоп версии за Windows, macOS и Linux, като версия за iOS ще бъде налична скоро.

С проекта си Атанас и Калоян ще участват в Национална олимпиада по информационни технологии, която е едно от най-престижните ученически състезания в областта на информационните технологии в България. В него ученици от цялата страна представят свои софтуерни проекти, разработени с практическо приложение и реална технологична реализация.

Създателите на проекта се надяват приложението им да помогне на потребителите да пазаруват по-информирано и да откриват най-изгодните оферти на пазара.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. архив на Георги Игнатов