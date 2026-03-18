Във втори пореден мач никюпчани биха, вкарвайки пет гола

Втора поредна победа постигна отборът на “Олимпиакос” /Никюп/ в първенството на Областна футболна група- юг.

На „Никюп Арена“ домакините надиграха категорично коравия отбор на “Росица” /Поликраище/ с 5:1 в среща от 13- я кръг. Любопитно е, че селекцията на Веселин Койчев във втори пореден мач бележи пет гола, което говори за мощ в нападание. В първия пролетен кръг никюпчани спечелиха срещу ФК “Белица 2017” в Килифарево с 2:5.

Първото полувреме на двубоя с “Росица” беше изключително оспорвано като домакините поведоха след трийсетина минути с гол на Станимир Стаменов, но гостите успяха бързо да възстановят равенството.

В последните секунди преди почивката, центриране на Георги Куюмджиев бе засечено от Велико Сапунджиев за 2:1.

Веднага след подновяването на играта домакините установихме контрол над топката и играта и постепенно резултатът набъбна на 5:1, с два гола на Станимир Стаменов и един на Георги Куюмджиев. С двете победи “Олимпиакос” събра 13 точки и излезе на девето място, с една точка по- малко от осмия “Росица” /Поликраище/.