„Етър ВТ“ гостува на плевенския „Спартак“ с амбиция да продължи добрата серия в първенството. Мачът е в събота от 15:30 ч. на градския стадион в Плевен. Главен съдия е Кристина Георгиева от София, асистенти са й Марин Бонев и Георги Великов, четвърти съдия е Любомир Вушовски, а работата им ще оценява Георги Хаджийски.

„Виолетовите“ ще търсят и спиране на серия, в която нямат победа в Плевен вече повече от десетилетие.

В групата отново е вратарят Ангел Мартинов, докато Чавдар Ивайло и Радослав Найденов продължават своето възстановяване. За съперника срещата пропуска Аджеил Невеш заради червения си картон в миналия кръг.

Спортно-техническата комисия на БФС оповести програмата по дни и часове за още три кръга от първенството във Втора лига. След гостуването на “Спартак” (Плевен) и домакинството срещу ЦСКА II на 29 март (неделя) от 16:30 ч., за „Етър ВТ“ следва мач с „Вихрен“ в Сандански на 4 април (събота) от 17 ч. (ще се предава пряко по Mr Bit).

После е дербито на стадион „Ивайло“ срещу водача в класирането „Дунав“ (Русе), като любопитното е, че мачът е в понеделник, на 13 април, от 12:45 ч. и ще се излъчва пряко по Диема спорт. Този ден обаче е почивен за всички в страната, тъй като е Светли понеделник – част от Великденските празници. Още в края на същата седмица етърци гостуват на „Беласица“ в Петрич на 17 април (петък) от 17:00 ч.

Феновете на „Етър ВТ“ готвят масово посещение и подкрепа в Плевен. „Нарадвахме се достатъчно на чудесната победа, сега идва ред на ново предизвикателство. В събота гостуваме на „Спартак“ – отбор, който не сме побеждавали на техния стадион едно десетилетие. Време е тази статистика да бъде прекъсната и вярваме, че точно сегашният състав има сили да се справи!

А ние потегляме за Плевен, за да подкрепим нашите момчета – онези млади момчета, които накраха цяло ВеликоТърново да се гордее със своя отбор! Пътуваме с коли, по традиция пътуващите към тази дестинация са много. Бъдете зад отбора не само по големите мачове! „Етър“ доказа, че заслужава където и да играе, да се чувства като у дома си. Нека Плевен мощно да кънти Само „Етър“ завинаги!“, обявиха от Ултра Фронт Боляри.