Ясни са победителите в общинския конкурс за детска рисунка „Аз в един вълшебен град“

Над 300 деца и ученици твориха за конкурса

Във вълшебния свят на детските фантазии ни потопиха участниците в общинския конкурс за детска рисунка „Аз в един вълшебен град“, който Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, организира за 16-и път в навечерието на празника на града.

Целта ни е да бъдат популяризирани и поощрени интересите на подрастващите към изобразителното изкуство и красотата, да се открият нови млади таланти на Велико Търново.

В тазгодишното издание се включиха над 300 деца и ученици от община Велико Търново: от детски градини в старата столица, в Самоводене и Дебелец, от училищата „П. Р. Славейков“, „Ем. Станев“, „Димитър Благоев“, „Св. Патриарх Евтимий“, от Центъра за специална образователна подкрепа „Теодосий Търновски“, от Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания „Вълшебство“, от Частно начално училище „Аз буки“, с. Беляковец, и от Школата по изобразително изкуство към ЦПЛР – Общински детски комплекс.

Компетентно жури в състав доц. д-р Марина Теофилова – преподавател в катедра „Изкуствознание и художествено образование“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, и Адриана Христова – художник, докторант същата специалност, селектира детските творби по критериите композиционни умения, оригиналност и въображение, техническо изпълнение, пространство и материалност.

В групата на най-малките първа награда получи Матеа Настева от ДГ „Пламъче“, гр. Дебелец. При учениците от първи до четвърти клас журито присъди първо място на Самуел Хаджимустафа от ЦПЛР – Общински детски комплекс. При най-големите призовите места са за Венислава Георгиева, Ема Сидерова и Божидар Димов.

В групата на децата със специални образователни потребности журито класира на първо място Николай Цветанов от Дневен център „Вълшебство“.

Присъдени са и специални награди.

Журито бе много впечатлено от рисунките на тазгодишните участници в конкурса, затова реши да присъди специални награди. С тях са отличени Алекс Марков от ДГ „Иванка Ботева“, Моника Георгиева от ЦПЛР – Общински детски комплекс, и Никола Спасов от СУ „Ем. Станев“.

Предвидени са и множество поощрителни отличия и грамоти. Наградите са подсигурени от Община Велико Търново.

Всички творби са експонирани във фоайетата на ЦПЛР – Общински детски комплекс. Жителите и гостите на Велико Търново могат да се потопят във вълшебния свят на малките художници, като посетят изложбата.

От Общинския детски комплекс благодарят на педагозите, на авторите на произведенията, на журито за съпричастността към идеята и активното участие в конкурса.

Ана Райковска