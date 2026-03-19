Белодробната болница организира Седмица на отворените врати за туберкулоза

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА РЕСПИРАТОРНА БОЛНИЦА „Д-Р ТРЕЙМАН“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНИЦИАТИВАТА „СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА.

Акцията ще се състои в периода 23 – 27 март и е по повод Световния ден за борба с жълтата гостенка. Всяка година на тази дата медиците насочват вниманието на обществото към повишаване на осведомеността за здравните, социални и икономически последици от туберкулозата и засилване на усилията за намаляване на глобалното разпространение на болестта.

По данни на СЗО около една четвърт от световното население е заразено с туберкулозната бактерия, но повечето хора няма да развият заболяването. Туберкулоза е водещата причина за смъртта на хората с ХИВ, а също и основен фактор за антимикробна резистентност. Глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили около 83 милиона живота от 2000 г. насам.

Тази година мотото на кампанията е „Да! Ние можем да спрем туберкулозата!“..

РЗИ Велико Търново също предприема инициатива по повода. От ведомството ще проведат интерактивни обучения с ученици на тема „Туберкулоза и тютюнопушене“ и акцията „Здравна клиника“ за повишаване на обществената информираност по отношение на туберкулозата. Ще бъдат направени презентации по темите „Туберкулоза“ и „Ваксините – най-голямото постижение в областта на здравето“. Здравните специалисти ще консултират и изследват за носителство на вируса на СПИН, сифилис, хепатит В и С и диабет. Желаещите ще могат да преминат също функционално изследване на дишането, измерване нивото на въглероден оксид в издишания въздух на пушачи и измерване на кръвно налягане.

Галина ГЕОРГИЕВА