Д-р Уаил Мохамед рестартира тялото с вендузи

Медикът прави революция с метода, който датира от 4000 г. пр. н.е., преглежда и във В. Търново

Д-Р УАИЛ МОХАМЕД ПРЕВЪРНА В МОДЕРНА АЛТЕРНАТИВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПОЗНАТИТЕ ОТ ДЪЛБОКА ДРЕВНОСТ ВЕНДУЗИ.

Медикът патентова своя собствена диагностика и терапия, която по думите му потвърждава в над 90% от случаите изследванията с ядрено-магнитен резонанс.

Кариерата на д-р Мохамед е свързана с елитния спорт в родината му – Судан. В продължение на 9 години той е част от медицинския екип на националния отбор по футбол там, а десетилетие е лекар и на тамошния тим „Ал Хилал“. След пристигането му в България започва работа в свищовската болница, където помага в Отделението по физикална терапия и рехабилитация. Преглежда също във Велико Търново и София. Лекувал е едни от най-големите имена в българския спорт. Например „златните момичета“ от художествената гимнастика, световната шампионка Станка Златева и др.

Специалистът обяснява, че лечението с вендузи има над 4000-годишна история и се е практикувало масово в Египет и Китай. В древността е било основен лечебен подход за множество заболявания. С развитието на съвременната медицина този метод остава на заден план, без съществена промяна в практиката.

Именно това провокира д-р Мохамед да търси отговори и нови решения.

„Навсякъде се твърдеше, че вендузи не се поставят на гръбначния стълб, но никой не обяснява защо. За мен като лекар и учен това беше въпрос без отговор“, твърди той.

Според него именно гръбначният стълб е ключът към въздействието върху целия организъм, тъй като от него излизат всички нервни окончания.

По наблюдения на лекаря след пандемията от коронавирус се отчита сериозно влошаване на общото здравословно състояние на хората. Налице е увеличена заболеваемост, подмладяване на инфарктите и инсултите, ръст на депресиите, тревожността и хроничната умора.

„Много пациенти започнаха да се оплакват, че традиционните медикаменти не дават резултат. Това доведе до засилен интерес към алтернативните методи като вендузите“, твърди медикът.

Според неговата теория коронавирусът засяга гръбначния стълб, което нарушава връзката между мозъка и тялото. Оттам произтичат редица проблеми – от нарушения в кръвообращението до психични разстройства.

Д-р Мохамед разглежда човешкото тяло като система, в която протича своебразен електроток. Когато той бъде нарушен, настъпват и здравословните неволи.

„Процедурите с вендузи върху гръбначния стълб подобряват този електроток и възстановяват нормалното кръвообращение“, обясни специалистът.

Като пример посочва дисковата херния в лумбалната област, която според него може да доведе до намаляване на електротока към тазобедрената става и в крайна сметка до асептична некроза. Докато традиционната медицина предлага оперативна смяна на ставата, той търси решение във възстановяване на баланса в организма.

Според д-р Мохамед намаленото кръвоснабдяване на мозъка е в основата на депресивните състояния. Макар главният орган да представлява 2% от телесната ни маса, той получава около 15% от кръвта при всеки сърдечен удар.

„Ако това кръвоснабдяване се наруши, мозъкът не може да регулира правилно процесите в тялото“, твърди медикът.

Специалистът подчертава, че ефектът от вендузите не настъпва мигновено при всеки пациент. Въпреки че някои усещат подобрение още след първата процедура, препоръчителният курс включва терапии с 5 вендузи седмично за 5 седмици.

„Тялото има нужда от време, за да се адаптира и да възстанови баланса си. Не може да се рестартира за ден“, казва той.

В основата на неговата практика стои стремежът пациентите да възвърнат нормалния си начин на живот, да се движат свободно, да работят нормално и да запазят своята активност.

„Най-важното е хората да не изпитват болка, да се чувстват добре в тялото си и да живеят пълноценно“, обобщава специалистът.

Галина ГЕОРГИЕВА