четвъртък, март 19, 2026
Дават на прокурор 18-годишен, пробутал фалшива банкнота на бензиностанция

Служители на полицейското управление в Павликени установиха клиент, заредил автомобила си с гориво и заплатил с неистинска банкнота.

Сигнал за случая е получен на 17 март. От проведените действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 18-годишен от с. Лесичери, неизвестен до момента на полицията.

Пред униформените той заявил, че не е знаел, че банкнотата е неистинска. Възстановил е евровата равностойност на закупеното гориво.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

