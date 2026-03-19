Десислава, Николина Чакърдъкова и Софи Маринова ще пеят на Събора на овцевъдите

Фермерският форум ще се състои от 22 до 24 май край Петропавловския манастир

НАЙ-МАЩАБНОТО ФЕРМЕРСКО СЪБИТИЕ У НАС – НАЦИОНАЛНИЯТ СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ, отново ще оживи поляните край Петропавловския манастир, за да представи традиционния поминък, фолклор и роден вкус.

От 22 до 24 май посетителите ще се наслаждават на богата програма и най-добрите деликатесни продукти от месо, мляко и автентични български суровини. Организаторите обещават истински празник на животновъдството, занаятите и обичаите.

През трите дни форумът ще предложени атракции и забавления за всички посетители. Ще има фермерски състезания, изложение на селскостопански животни от различни породи овце и кози, говеда – млечни и месодайни, биволи, коне и минимагарета и дефиле на Конна полиция – СДВР към МВР.

Гостите на празника ще наблюдават специални кулинарни демонстрации, които ще разкрият тънкостите на традиционните млечни продукти и фермерската кухня. Любимецът на поколения зрители Ути Бъчваров отново ще сготви вкусни блюда и ще ръководи надпревари по тънко рязане на суджук и майсторско обезкостяване на агнета.

Посетителите ще могат да опитат разнообразни фермерски храни и традиционни специалитети, приготвени на място.

Фолклорната програма ще включва традиционния национален конкурс „Заблеяло ми агънце“, кукерски и гайдарски шествия, хоротеки край манастира и зрелищни спектакли.

Вечерната концертна програма ще събере на сцената обичани български изпълнители, като достъпът за посетителите остава свободен. В първата вечер ще се изявят групата „101 каба гайди“ и Десислава. Втората вечер ще извие глас Николина Чакърдъкова, а зрелищен спектакъл ще представи Неврокопският танцов ансамбъл. В последната вечер ще пее Софи Маринова.

Ще има нестинарски ритуал, огнено шоу и голямо българско хоро под открито небе.

За малките посетители са подготвени детска творителница, сценични изненади, театър и фермерски игри на открито.

Ще има обособени зони за храна, кемпери и каравани.

Националният събор на овцевъдите в България се организира с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и със съдействието на общините Велико Търново, Лясковец и Горна Оряховица.

Галина ГЕОРГИЕВА