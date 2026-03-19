март 19, 2026
Крими

Хванаха непълнолетен с канабис

Наркотични вещества иззеха служители на РУ – В. Търново и Павликени.

На 18 март около 18,00 ч. в областния град е извършена проверка на непълнолетно момче от Дебелец. Намерени и иззети са около 10 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

Същия ден в хода на специализирана полицейска операция в Бяла черква е извършена проверка на 26-годишен местен жител, в който са открити две свивки, съдържащи около 3 грама бяло прахообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на амфетамин.

По двата случая са образувани бързи производства.

