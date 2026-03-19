Къде ще спира токът в петък, 20 март

На 20.03.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново: ул. Воеводска от № 1 до № 7, № 4, № 6 и от №10 до № 26, ул. Гоце Делчев № 1, №3 и от № 2 до № 8, ул. Кефалов № 1, №5, № 7, от № 11 до № 31 и от № 2 до № 14, ул. Крайбрежна № 43 и № 47, ул. МИХАИЛ КЕФАЛОВ от №2 до №6 и от №11 до №13, ул. Петър Богданов от № 2 до № 4 и от № 3 до № 7, ул. Христо Иванов – войводата № 6 и № 8.

На 20.03.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Велико Търново, гр. Велико Търново: ул. БУЗЛУДЖА №1 и от №7 до №11 и от №12 до №28, ул. ВЕЛЧОВА ЗАВЕРА №2 и №3, ул. ВЪСТАНИЧЕСКА №4 до №46 и от №5 до №89, ул. Г. С. РАКОВСКИ от №1 до №33 и от №4 до №18, ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО от №32 до №94 и от №67 до №109, ул. ГЕОРГИ МАМАРЧЕВ от №4 до №16 и от №7 до №17, ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №10, ул. ДЕСЕТИ ФЕВРУАРИ от №4 до №10 и от №3 до №21, ул. Д-Р АЛБЕРТ ЛОНГ №3 и от №2 до №4, ул. ДРАГОМАН от №35 до №37, ул. ИВАН ВАЗОВ №6 и от №13 до №29, ул. ИВАНКА БОТЕВА №2, ул. ЙОРДАН ИНДЖЕТО от №1 до №7 и от №6 до №10, ул. КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА, ул. КИРИЛ И МЕТОДИЙ от №1 до №25 и от №2 до №12, ул. КИРО ТУЛЕШКОВ от №1 до №3, ул. КОЛЮ ГАЙТАНДЖИЯТА №3 и от №8 до №16 и от №70 до №94, ул. КОЛЮ ФИЧЕТО №5, ул. КРАЙБРЕЖНА от №19 до №41, ул. МАКСИМ РАЙКОВИЧ от №1 до №23 и от №2 до №60, ул. МЕДНИКАРСКА от №3 до №21 и от №4 до №16, ул. МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕТ РАШЕВ от №1 до №7 и то №2 до №24, ул. НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ от №2 до №22 и от №3 до №19, ул. НИКОЛА ПИКОЛО №10, ул. ОПЪЛЧЕНСКА от №26 до №58 и от №17 до №89, ул. ОСМА ДРУЖИНА от №1 до №6, ул. ПАНАЙОТ ТИПОГРАФОВ от №2 до №28, ул. ПАНДЕЛИ КИСИМОВ от №3 до №5, ул. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №19, ул. ПОБОРНИЧЕСКА от №58 до №88 и от №147 до №183, ул. ПОП МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ, ул. ПРОЛЕТ, ул. РЕЗЕРВОАРСКА от №1 до №19 и №45, ул. РОДОЛЮБЕЦ, ул. СИЛВЕСТЪР ПЕНОВ от №2 до №22 и №9, ул. СТЕФАН КАРАДЖА от №2 до №8 и от №1 до №11, ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ от №1 до №9 и от №4 до №16 и от №44 до №50, ул. СЪЕДИНЕНИЕ №1, ул. ТУНЕЛ, ул. ЦАНИ ГИНЧЕВ от №1 до №4 ,ул. ЧИТАЛИЩНА от №1 до №13 и от №2 до №12, ул. ШЕЙНОВО от №1 до №22, ул. ШИПКА ОТ №14 ДО №24.

На 20.03.2026 г., от 14:00 ч. до 15:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Велико Търново – гр. Килифарево.

На 20.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Горна Оряховица ул. Панайот Цвикев №80. Фирми: Феровиере ООД, ЕТ Макс-Пламен Матев, Спектър 68 ЕООД, Автокомерс ООД, Термкомфорт ЕООД, ДКЦ ЕООД.

На 20.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Златарица: ул. Завоя, проф. Васил Златарски, ул. Георги Сава Раковски, ул. Никола Вапцаров, ул. Максим Горки, ул. Климент Охридски, ул. Иван Вазов, ул. Пенчо Вакъвчиев, ул. Кирил и Методий, ФВЕЦ ЕТ Диком Солар – Стефан Дойкин, Дом за стари хора, детска градина, бензиностанциите в града, фирма Фондрима и КО, фирмите на територията на бившето ТКЗС, фирмите в бившето предприятие Бял дом, фирмите на територията на бившата складова база на жп Гара.

На 20.03.2026 г., от 12:00 ч. до 14:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Павликени: ТП Дружба, ВЕЦ Павликени, ТП ТМСС, Фирма ХАЙПРО-България /птицекомбината/, ТП 111 – част от ул. Ловец, ул. Л. Каравелов, ул. Филип Тотю, ул. К. Р. Черкеза, ул. Вихрен, ул. Средна гора, ул. Рила, ул. Мусала, ул. 1-ви Май, ул. П. Славейков, ул. Иван Маслев, част от ул. Поп Харитон, МТП Маринополци – Ресторант Бора, ТП БКС – фирма Наслада и останалите фирми, захранващи се от този ТП, МТП Бели бряг, ТП Булгарцвет, ТП Обменен пункт – Обменен пункт и фирмите намиращи се на територията на бившият стопански двор и бившата фирма Агрострой, ТП Сортови семена – Сортови семена Павликени, ТП Стопански двор 1, ТП Стопански двор 2 – всички фирми намиращи се в района на бившият стопански двор Павликени, БКТП Раденко, БКТП БОН, ТП Поделение – Военно поделение, БКТП Карина и всички фирми намиращи се в районните на посочените ТП и захранващи се от ВЕЛ Павликени.

На 20.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Златарица: ул. Кирил и Методий, ул. Иван Панов, ул. Мир, ул. Коста Петров, част от ул. Александър Стамболийски, ул. Албена, ул. Христо Ботев, ул. Ропотамо, ул. Чейковки, ул. Славянска, Автопарк към СПТУ.