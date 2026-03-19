четвъртък, март 19, 2026
Последни:
ток
Общество

Къде ще спира токът в петък, 20 март

БОРБА БГ

На 20.03.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново: ул. Воеводска от № 1 до № 7, № 4, № 6 и от №10 до № 26, ул. Гоце Делчев № 1, №3 и от № 2 до № 8, ул. Кефалов № 1, №5, № 7, от № 11 до № 31 и от № 2 до № 14, ул. Крайбрежна № 43 и № 47, ул. МИХАИЛ КЕФАЛОВ от №2 до №6 и от №11 до №13, ул. Петър Богданов от № 2 до № 4 и от № 3 до № 7, ул. Христо Иванов – войводата № 6 и № 8.

На 20.03.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Велико Търново, гр. Велико Търново: ул. БУЗЛУДЖА №1 и от №7 до №11 и от №12 до №28, ул. ВЕЛЧОВА ЗАВЕРА №2 и №3, ул. ВЪСТАНИЧЕСКА №4 до №46 и от №5 до №89, ул. Г. С. РАКОВСКИ от №1 до №33 и от №4 до №18, ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО от №32 до №94 и от №67 до №109, ул. ГЕОРГИ МАМАРЧЕВ от №4 до №16 и от №7 до №17, ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №10, ул. ДЕСЕТИ ФЕВРУАРИ от №4 до №10 и от №3 до №21, ул. Д-Р АЛБЕРТ ЛОНГ №3 и от №2 до №4, ул. ДРАГОМАН от №35 до №37, ул. ИВАН ВАЗОВ №6 и от №13 до №29, ул. ИВАНКА БОТЕВА №2, ул. ЙОРДАН ИНДЖЕТО от №1 до №7 и от №6 до №10, ул. КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА, ул. КИРИЛ И МЕТОДИЙ от №1 до №25 и от №2 до №12, ул. КИРО ТУЛЕШКОВ от №1 до №3, ул. КОЛЮ ГАЙТАНДЖИЯТА №3 и от №8 до №16 и от №70 до №94, ул. КОЛЮ ФИЧЕТО №5, ул. КРАЙБРЕЖНА от №19 до №41, ул. МАКСИМ РАЙКОВИЧ от №1 до №23 и от №2 до №60, ул. МЕДНИКАРСКА от №3 до №21 и от №4 до №16, ул. МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕТ РАШЕВ от №1 до №7 и то №2 до №24, ул. НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ от №2 до №22 и от №3 до №19, ул. НИКОЛА ПИКОЛО №10, ул. ОПЪЛЧЕНСКА от №26 до №58 и от №17 до №89, ул. ОСМА ДРУЖИНА от №1 до №6, ул. ПАНАЙОТ ТИПОГРАФОВ от №2 до №28, ул. ПАНДЕЛИ КИСИМОВ от №3 до №5, ул. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №19, ул. ПОБОРНИЧЕСКА от №58 до №88 и от №147 до №183, ул. ПОП МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ, ул. ПРОЛЕТ, ул. РЕЗЕРВОАРСКА от №1 до №19 и №45, ул. РОДОЛЮБЕЦ, ул. СИЛВЕСТЪР ПЕНОВ от №2 до №22 и №9, ул. СТЕФАН КАРАДЖА от №2 до №8 и от №1 до №11, ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ от №1 до №9 и от №4 до №16 и от №44 до №50, ул. СЪЕДИНЕНИЕ №1, ул. ТУНЕЛ, ул. ЦАНИ ГИНЧЕВ от №1 до №4 ,ул. ЧИТАЛИЩНА от №1 до №13 и от №2 до №12, ул. ШЕЙНОВО от №1 до №22, ул. ШИПКА ОТ №14 ДО №24.

На 20.03.2026 г., от 14:00 ч. до 15:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Велико Търново – гр. Килифарево.

На 20.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Горна Оряховица ул. Панайот Цвикев №80. Фирми: Феровиере ООД, ЕТ Макс-Пламен Матев, Спектър 68 ЕООД, Автокомерс ООД, Термкомфорт ЕООД, ДКЦ ЕООД.

На 20.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Златарица: ул. Завоя, проф. Васил Златарски, ул. Георги Сава Раковски, ул. Никола Вапцаров, ул. Максим Горки, ул. Климент Охридски, ул. Иван Вазов, ул. Пенчо Вакъвчиев, ул. Кирил и Методий, ФВЕЦ ЕТ Диком Солар – Стефан Дойкин, Дом за стари хора, детска градина, бензиностанциите в града, фирма Фондрима и КО, фирмите на територията на бившето ТКЗС, фирмите в бившето предприятие Бял дом, фирмите на територията на бившата складова база на жп Гара.

На 20.03.2026 г., от 12:00 ч. до 14:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Павликени: ТП Дружба, ВЕЦ Павликени, ТП ТМСС, Фирма ХАЙПРО-България /птицекомбината/, ТП 111 – част от ул. Ловец, ул. Л. Каравелов, ул. Филип Тотю, ул. К. Р. Черкеза, ул. Вихрен, ул. Средна гора, ул. Рила, ул. Мусала, ул. 1-ви Май, ул. П. Славейков, ул. Иван Маслев, част от ул. Поп Харитон, МТП Маринополци – Ресторант Бора, ТП БКС – фирма Наслада и останалите фирми, захранващи се от този ТП, МТП Бели бряг, ТП Булгарцвет, ТП Обменен пункт – Обменен пункт и фирмите намиращи се на територията на бившият стопански двор и бившата фирма Агрострой, ТП Сортови семена – Сортови семена Павликени, ТП Стопански двор 1, ТП Стопански двор 2 – всички фирми намиращи се в района на бившият стопански двор Павликени, БКТП Раденко, БКТП БОН, ТП Поделение – Военно поделение, БКТП Карина и всички фирми намиращи се в районните на посочените ТП и захранващи се от ВЕЛ Павликени.

На 20.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Златарица: ул. Кирил и Методий, ул. Иван Панов, ул.  Мир, ул. Коста Петров, част от ул. Александър Стамболийски, ул. Албена, ул. Христо Ботев, ул. Ропотамо, ул. Чейковки, ул. Славянска, Автопарк към СПТУ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *