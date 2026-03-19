„Локомотив“ /Г. Оряховица/ излиза за победа срещу „Марек“, за да сложи край на черна серия

Горнооряховският „Локомотив“ ще хвърли всички сили в домакинството си срещу „Марек“, за да прекъсне черната серия от 8 поредни мача без победа. През това време „железничарите“ записаха 3 равенства и 5 загуби.

Мачът срещу „Марек“ е в събота от 15:30 ч. Главен съдия е Иво Иванов, помагат му Николай Попниколов и Венелин Иванов. Четвърти е Иван Иванов, а съдийски наблюдател – Асен Николов.

Двубоят е изключително важен за „черно-белите“, които са 12-и в класирането с 26 точки, а съперникът им, който е точно под чертата, е с 19. Това означава, че евентуална победа ще стабилизира „Локомотив“ в подреждането, докато загуба би скъсила разликата на 4 т., а „Марек“ има и мач по-малко.

Отборът научи и програмата си за следващите кръгове. На 29 март следва гостуване на „Спортист“ в Своге. После идва домакинство на 4 април от 17:00 ч. срещу „Севлиево“, воден от бившия наставник на горнооряховци Николай Панайотов. На 9 април от 19:30 ч. „Локомотив“ гостува на „Фратрия“ във Варна (мачът ще се предава пряко по Mr Bit) , а на 17 април от 18:00 ч. е домакин на „Янтра“ (Габрово), като тизи двубой ще се излъчи пряко по Диема спорт.