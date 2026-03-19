Местните в Димча с нова кауза – да имат указателни табели

Павликенското село Димча избира кауза, с която да участва в Празника на яйцето тази година.

Предложението на кметството е „Изработване на указателни табели с номерата на улиците в с. Димча“. Мотивите са по-добър естетически облик на улиците и полезен ориентир както за жителите, така и за гостите на селото.

Каузата не е окончателна, събират се още предложения и идеи, които администрацията очаква.

Последните две години на Празника на яйцето има обособен Кът на местните традиции. Всяко населено място участва със своя шатра и показва в нея най-вкусните и атрактивни местни гозби и сладкиши.

Миналата година събраните средства бяха вложени в обновяване на чешмата „Горник“, любимо място на жителите на селото.

Ана РАЙКОВСКА