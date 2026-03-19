Неврохирург ще преглежда безплатно за празника на В. Търново

Д-Р ПЕТЪР ТОДОРОВ ЩЕ ПРОВЕДЕ БЕЗПЛАТНИ НЕВРОХИРУРГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ В СТАРАТА СТОЛИЦА. Инициативата е по повод 22 март – празника на Велико Търново, и е част от кампанията на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ за профилактика и осигуряване на достъп до високоспециализирана медицинска помощ.

Прегледите ще се извършват на 20 март от 9:00 до 12:00 ч. Необходимо е предварително записване на телефон 062/64-38-59.

От лечебното заведение уточняват, че консултациите са подходящи за пациенти, претърпели травми на главата и гръбнака, страдащи от главоболие, зрителни нарушения, със силна и продължителна болка във врата, гърба или кръста. От инициативата могат да се възползват и хора с данни от образни изследвания, показващи неврохирургични заболявания, при които се обсъжда оперативно лечение или е необходимо второ мнение от неврохирург.

За да бъде максимално ползотворен прегледът, пациентите следва да носят медицинска документация, ако имат такава.

Д-р Тодоров е завършил медицина през 1990 г. в Плевенския университет. Придобива специалност по неврохирургия през 1997 г. в Медицинска академия – София. Магистър е по „Стопанско управление и здравен мениджмънт“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Близо 30 години работи като неврохирург в болницата във Велико Търново, а от 2020 г. е част от екипа на Клиниката по неврохирургия в МБАЛ „Сърце и мозък“ – Плевен.

Галина ГЕОРГИЕВА