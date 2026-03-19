Община В. Търново сред рекордьорите по получени суми от екосанкции

48 171 ЛВ. СА ПРЕВЕДЕНИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТ ЕКОСАНКЦИИ, НАЛОЖЕНИ ОТ РИОСВ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2025 Г. Тази сума я нарежда на четвърто място у нас сред 10-те общини, получили най-големи приходи след глоби за замърсяване на околната среда.

Незавидната позиция става ясна от годишен отчет на екологичното министерство. Според законодателството част от платените санкции от нарушители отиват по сметката на Общината, на чиято територия функционира фирмата.

От ведомството уточняват, че постъпленията следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинската програма за околна среда.

За целия отчетен период по същото направление в общините Свищов и Лясковец са изплатени съответно 19 200 лв. и 4938 лв. За Горна Оряховица сумата е едва 259 лв.

Галина ГЕОРГИЕВА

