Обявиха и наградиха победителите в ежегодния конкурс “Моят роден град”

На 19 март 2026 година от 14.00 часа във фоайето на Регионална библиотека бяха раздадени наградите в ежегодния конкурс „Моят роден град”. За двадесет и шести път Регионално управление на образованието – град Велико Търново, и Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ обявиха надпреварата за детско-юношеско творчество в областите Литература и Изобразително изкуство на тема „150 години от избухването на Априлското въстание” с акцент отбелязване на събитията в Първи Търновски революционен окръг.

До 5 март 2025 г. бе обявеният срок за събиране на творби за участие в надпреварата, а на 9 и 10 март 2026 г. бяха предадени за журиране. Раздели „Поезия“ и „Проза“ оценяваха Валентина Камбурова (журналист), Елина Данева (библиотечен специалист), Бисера Дживодерова (драматург) и Катерина Милушева (педагог). За журирането в раздел „Изобразително изкуство“ бяха назначени художниците Анна Павлова, Стефан Стефанов, Сашо Филев и Мария Ковачева. И двете комисии бяха съгласувани и назначени от Здравка Минчева – началник на РУО, гр. Велико Търново и Марианка Бурова – директор на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков”. Бяха журирани общо 154 творби.

В празничното тържество акцент бе обявяването на наградените участници. Рисунките, стиховете и разказите на всички отличени бяха поместени в изложба, съпътстваща церемонията по награждаване.

В началото на тържеството г-жа Мариана Бурова – директор на Регионална библиотека „П. Р. Славейков” приветства всички гости и връчи Благодарствен адрес на г-жа Здравка Минчева – началник на Регионално управление на образованието, партньор в инициативата. Благодарствен адрес бе връчен и на д-р Иван Църов, директор на Регионален исторически музей, във връзка с добри практики и партньорство в редица мероприятия през годините.

На събитието бяха връчени редица награди за литературно и художествено творчество, за проекти, ръководители и учебни институции.

В раздел „Поезия” във възрастова категория от 7 до 10 години

Втора награда получи Любомира Димитрова, ученичка в 3. клас на ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Павликени. Втора награда получи и Моника Димитрова , ученичка в 3. клас на същото училище. Първа награда комисията присъди на тяхната съученичка Ивайла Дечева. И трите участнички са творили под ръководството на Марийка Терзиева, класен ръководител. Тя е сред преподавателите, които са устойчивите участници в конкурса през годините.

Във втора възрастова категория до 14 години

Трета награда получиха Моника Стефанова от 7. клас на СУ „Ангел Каралийчев”, град Стражица и Теодора Събева, ученичка в 5. клас на СУ „Вела Благоева”, град Велико Търново. Втора награда е за творбата на 12-годишната Димана Иванова от ОУ „Димитър Благоев”, град Велико Търново. Втора награда бе присъдена и на Макссим Николов, ученик в 6. клас на СУ „Вичо Грънчаров”, град Горна Оряховица. Носител на Първа награда стана 13-годишната Светослава Неделчева от СУ „Вичо Грънчаров”, град Горна Оряховица.

В трета възрастова категория

Трета награда получи Илена Степанова от Литературен клуб Пегас(чета) към ЦПЛР Общински детски комплекс, град Стражица. Втора награда си заслужиха Пламен Николов, ученик в 11. клас на училище „Вичо Грънчаров”, град Горна Оряховица и 17-годишната Кристияна Якимова, ученичка в СУ „Васил Левски”, град Севлиево. Тя е участвала в конкурса с две поетични произведения, а наградата й се присъжда за творбата „Априлският звън”. Първа награда в категорията бе присъдена на 17-годишната Мими Минчева, ученичка в ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров”, град Горна Оряховица.

В раздел „Проза” при категория до 10 години

Първата награда е за 9-годишната Стефани Дончева от ОУ „Св. Климент Охридски”, град Павликени.

Във втора възрастова категория – от 11 до 14 години

Трета награда получи 13-годишната Калина Иванова от великотърновското училище „Бачо Киро”. Втора награда си поделиха Федат Маринов, ученик в 7.клас на СУ „Ангел Каралийчев”, град Стражица и 13-годишната Моника Стефанова, ученичка в СУ „Ангел Каралийчев”, град Стражица. Моника е участвала и в двата раздела при литературното творчество. Първа награда в категорията се връчва на 13-годишната Ралица Събева, представител на клуб Пегас(чета). Първа награда бе присъдена и на Ивайла Цветанова Иванова, ученичка в 7. клас на училище „Бачо Киро”. В тази категория журиращата комисия отличи с Поощрителна награда Максим Енев, ученик в 5. клас на ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново.

При участниците до 18 години

Трета награда получи деветокласника Даниел Петров, от ПХГ „Св. св. Кирил и Методий”. Трета награда връчиха и на Биляна Балева , ученичка в 10. клас на ПГСАГ „Ангел Попов”. С Втора награда се окичиха трима участници: Божидара Балканска, ученичка в 11. клас на СУ „Ангел Каралийчев”, град Стражица; Айджан Манджиров, ученик в 11. клас на СУ „Вичо Грънчаров” в град Горна Оряховица; Венелина Димитрова на 16 години, ученичка в СУ „Ангел Каралийчев”, град Стражица. Първа награда заслужи Антон Рашков, ученик в 8. клас на ПХГ „Св. св. Кирил и Методий”. Първа награда бе връчена и на Михаела Миладинова, ученичка в 11. клас на Хуманитарна гимназия. В категорията бяха излъчени и две Поощрителни награди. За Георги Капонски от 9. клас и Теодор Пашов от 8. клас. И двамата са ученици в ПГИТМТ „Проф. Лъчезар Цоцорков”, град Панагюрище.

За литературно творчество организаторите излъчиха и награди за активно участие.

Едната е за г-жа Даниела Солакова, преподавател в СУ „Вела Благоева”, гр. Велико Търново. Учениците под нейно ръководство участваха със седем творби в раздел „Поезия” и се представиха отлично в изданието на конкурса. Награда бе присъдена и на г-н Владислав Влайков, преподавател по история в ПГИТМТ „Проф. Лъчезар Цоцорков”, гр. Панагюрище. Организаторите връчиха награда на ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново. Ученици от тази институция се включиха активно в раздел „Проза”. С награди за ръководители бяха отличени г-жа Десислава Илиева, преподавател в СУ „Вичо Грънчаров”, гр. Горна Оряховица и г-жа Таня Мишева – преподавател в ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново.

В раздел „Проект”

се получиха 28 творби, рисунки на знамена, от ученици от 8. до 12. клас на Професионална гимназия по моден дизайн, град Велико Търново. Те ще бъдат включени в открит урок по тема, съвпадаща с конкурса „Моят роден град” и ще се проведе в СУ „Владимир Комаров”. За активно и колективно участие, бе връчена Специална награда на г-жа Галя Димитрова, преподавател в Професионалната гимназия по моден дизайн.

Специална награда за най-малък участник бе връчена на 6-годишната Марта Бакалова, от галерия „Панев”.

Награда за активно участие бе връчена на ОУ „Христо Ботев” – град Велико Търново, и СУ „Владимир Комаров”, град Велико Търново. И двете учебни институции са партньори на библиотеката в редица изяви.

Награда за ръководител в раздел „Изобразително изкуство”

бе връчена на г-жа Лазаринка Ганчева от СУ „Владимир Комаров”, град Велико Търново. Нейни ученици и тази година се включиха в конкурса с интересни и оригинални творби. Наградата за устойчив участник бе връчена на галерия „Панев”. С всяка година участниците в надпреварата под тяхно ръководство се увеличават.

В раздел „Изобразително изкуство” до 10 години

Трета награда си разделиха Веселина Иванова и Божидар Тишев, ученици в 4. клас на СУ „Владимир Комаров”, град Велико Търново. Втора награда заслужи Пресияна Димитрова от същото училище. Носител на Първа награда е 10-годишната Гергана Георгиева от СУ „Цанко Церковски”, град Полски Тръмбеш. Излъчена бе и Поощрителна награда за 7-годишната Ева Иванова от галерия „Панев”. Награда за оригиналност организаторите присъдиха на 9-годишния Елеазар Бузев, ученик в СУ „Вела Благоева”.

Във втора възрастова група

Трета награда си поделиха Йоана Йорданова на 12 години и 13-годишната Виктория Йорданова. И двете участнички са представители на галерия „Панев”. Втора награда отиде при 12-годишната Рая Вълкова, а носител на Първа награда стана 11-годишната Никол Христова. Те също са представители на галерията. Поощрителна награда в категорията заслужи Румянка Пенчева, ученичка в 5. клас на СУ „Ангел Каралийчев”, град Стражица.

В трета възрастова категория,

традиционно конкуренцията бе голяма. Там бяха излъчени Първа награда за портрет за 17-годишната Александра Иванова от ПГСАГ „Ангел Попов”, Втора награда за портрет получи 15-годишната Рая Раева от СУ „Вичо Грънчаров”, град Горна Оряховица. Награда за рисунка журито присъди на 16-годишната Аничка Илиева от ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров”, град Горна Оряховица. Поощрителна награда отиде при 17-годишната Стефания Грозданова от галерия „Панев”. Трета награда извоюва 17-годишната Йоана Йорданова от СУ „Емилиян Станев”. Втора награда бе присъдена на 17-годишната Татианна Русева, ученичка в 10. клас на гимназия „Ангел Попов”. С Първа награда журито отличи 16-годишната Памела Милкова, от Център за подкрепа за личностно развитие – град Горна Оряховица. Специалната (Голяма) награда на журито бе присъдена на 15-годишния Янислав Петров, ученик в 8. клас на СУ „Цанко Церковски”, град Полски Тръмбеш.

Официални гости на събитието бяха Валентин Михайлов – Областен управител; Здравка Минчева – началник на Регионално управление на образованието, град Велико Търново, и партньор в инициативата; Валери Ангелов – експерт работа с родители към център „Амалипе”; Д-р Иван Църов – директор на Регионален исторически музей, град Велико Търново, Доц. д-р Миглена Петкова – заместник-директор на Регионален исторически музей – град Велико Търново, Стефан Стефанов и Мартин Карагеоргиев – представители на Движение на просветителите, Лилия Енчева – председател на Градски ученически парламент.

За музикалното оформление организаторите изказват благодарност на Галина Ганцарова с изпълнения на пиано и на певицата Дария Красимирова Кръстева, ученичка в 8. а клас на СУ „Емилиян Станев”, с преподавател Веселка Вачева.

Творбите на наградените участници в надпреварата бяха изложени в изложба, съпътстваща тържеството. Включени в експозицията бяха и автентичните лични оръжия на поп Петър Драганов Недевски от село Дичин.

За финал гостите разгледаха експозицията, след което всички гости и участници се присъединиха в традиционната снимка за архива на конкурса.

Събитието е част от културния календар на Община Велико Търново, Регионална библиотека „Петко Р. Славейков” и Регионално управление на образованието по случай 22 март – Празник на град Велико Търново.

Ралица Чешмеджиева-Иванова