Одобрен е проект за укрепване на три свлачища в община В. Търново

Трайно ще се решат проблемите на ул. „Поп Харитон“ в старата столица, в Дебелец и с. Емен

Три от дългогодишните инфраструктурни проблеми на територията на община Велико Търново ще бъдат трайно решени. Одобрен е проектът за укрепване на три периодично активни свлачища, които влияят негативно върху средата за живеене в старопрестолния град, гр. Дебелец и с. Емен.

Проектното инвестиционно намерение на Община Велико Търново ще бъде финансирано със средства по Програма „Околна среда“ 2021-2027.

Инвестицията в размер на близо 2 млн. евро ще бъде вложена в укрепване на свлачищата на улица „Поп Харитон“ в гр. Велико Търново, в град Дебелец – в участък от общинския път между жп гарата и великотърновския квартал „Чолаковци“, както и западно от с. Емен.

Целта на проектното предложение е подобряване на общата физическа среда, максимално предотвратяване на рисковете и трайно ограничаване разрастването и въздействието на свлачищните процеси.

И за трите свлачища има одобрени технически проекти и издадени разрешения за строеж.

Следваща стъпка след одобряването на проекта е сключване на договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ с Управляващия орган на програмата. Към настоящия момент е открита процедурата за избор на изпълнител с предмет „Укрепване на свлачища на територията на Община Велико Търново по три обособени позиции“. Назначената експертна комисия разглежда постъпилите оферти, а целта е до подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ да има избран изпълнител, за да започнат дейностите по укрепване възможно най-скоро.