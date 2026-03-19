Осем огнеборци гасиха пламнала къща в Елена

Късо съединение е подпалило къща в Елена .

Сигнал за инцидента е получен малко преди 1:30 часа на 19 март.

В гасенето са участвали осем пожарникари от Районната служба в Елена и служители на ССОД.

Въпреки бързите действия на спасителните екипи, огънят в имота на улица „Килъжовци“ се е разпалил изключително бързо и унищожил част от сградата. Изгорели са 100 кв. м. покрив, бяла, черна и компютърна техника, домашно имущество и мебели.

Огнеборците са успели да спасят две сгради, които се намират в близост.

През денонощието на тел. 112 са получени общо седем сигнала, като са горели основно отпадъци и сухи треви на различни места в областта.

Има и няколко обаждания за самозапалили се комини, но при нито едно от огнищата няма сериозни щети.

Спасени са десетки декари гори и над 100 дка посеви.

Веселина АНГЕЛОВА