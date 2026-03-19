Отборът на ОУ „Бачо Киро“ /В. Търново/ спечели футболния турнир “Училищни лъвчета”

132 деца, 22 момичета и 110 момчета от 11 училища от В. Търново, Г. Оряховица, Павликени и Дебелец участваха в Областния етап на второто издание на програмата “Училищни лъвчета”. Инициативата на Българския футболен съюз обхваща ученици от втори до четвърти клас (8–10 години) и се реализира чрез отдела Grassroots по програмата на UEFA Football in Schools (Футбол в училищата). Основната цел на проявата е да развие футбола на училищно ниво, да насърчи активния начин на живот и да запали интереса към играта както у момчета, така и у момичета. Чрез програмата децата получават възможност да направят първите си стъпки във футбола, а най-запалените да продължат развитието си в местните клубове. Турнирната програма се провежда на областно, зонално и национално ниво. Най-добрите 8 училищни отбора (по два от всяка зона) ще се класират за финалния турнир, който и тази година ще се проведе на базата на Национална футболна база “Бояна” в София през май.

Мачовете на отборите от Област В. Търново се играха на терените в двора на СУ „Г. С. Раковски“ в старопрестлония град. Единайсетте тима бяха разпределени в три групи, от които бяха излъчени полуфиналистите.

Краен победител стана отборът на ОУ „Бачо Киро“ /В. Търново/, надиграл на финала този на СУ „Г. Измирлиев“ /Горна Оряховица/ с 2:1. За третото място СУ „Бачо Киро“ /Павликени/ се наложи над ОУ „Св. П. Евтимий“ /В. Търново/ с 1:0. Председателят на Зоналния съвет на БФС в Старата столица Камен Алексиев и секретарят Игор Бакьов наградиха призьорите с купи, медали и топки. За всички деца имаше осигурени вода и кроасани.