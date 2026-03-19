Петима прокурори разясниха на ученици опасностите от употребата на дрога и престъпленията, извършени от наркозависими лица

Държавните обвинители от Районната прокуратура изнесоха общо 9 лекции в две училища във Велико Търново

Петима прокурори от Районна прокуратура – Велико Търново изнесоха поредица от лекции през ученици в ОУ „П.Р. Славейков“ и СУ „Емилиян Станев“. Тема на срещите, които бяха проведени през март, бе „Наркотиците – лесният начин да изгубиш свободата си. Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица.“

Прокурорите Блага Георгиева, Калина Кръстева и Виктория Георгиева говориха пред седмокласници от ОУ „П.Р. Славейков“. В рамките на три поредни лекции те запознаха учениците с опасностите и неприятните последици от употребата на наркотични вещества, лесния начин по който едно дете може да бъде подлъгано да посегне към дрогата. Държавните обвинители обърнаха внимание на превенцията срещу употребата на наркотични вещества.

На достъпен за подрастващите език, споделиха какви са последиците за един млад човек от употребата на наркотици, която е съпътствана с извършване на престъпление – каквото е държането и разпространението на наркотици. Обърнаха внимание и на зависимостта, която следва на по-късен етап и също води до извършването на други престъпления, с цел набавяне на средства за наркотик.

Прокурорите Тотко Тотев, Цонко Кръстев, Виктория Георгиева, Блага Георгиева и Калина Кръстева проведоха още шест лекции и пред ученици от XI и XII класове в СУ „Емилиян Станев“. Магистратите разясниха на средношколците, че като непълнолетни и като пълнолетни лица носят отговорност за постъпките си. Те акцентираха върху противоправното поведение и престъпления, извършвани от млади лица и свързани с употребата на наркотични вещества. Обясниха какви са правните и психологичните последици за един млад човек, споделяйки наблюдения от своята практика. Прокурорите обясниха правната страна и вида престъпления свързани с употребата и разпространението на дрога, както и негативното отражение върху живота на тези, които употребяват и/или разпространяват опиати. Прокурорите обърнаха внимание и на опасностите от употреба на райския газ и вредното му влияние върху човешкия организъм.

По време на лекциите си в двете училища магистратите посочиха възможните заплахи в онлайн пространството за учениците и изброиха какви са стъпките за професионално развитие в областта на правото и как се става магистрат.

Лекциите, които прокурорите от Районна прокуратура-Велико Търново проведоха през учебната 2025/2026 г., са част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която се реализира от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

Веселина АНГЕЛОВА