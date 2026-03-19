Покер с Марко Тотев, „Сватбата на Иванка Ботева“ и още атракции очакват зрителите на Самоводската чаршия

ПРАЗНИКЪТ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 22 МАРТ ВИНАГИ Е СЪБИТИЕ ОТ НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ, но тази година ни очаква нещо наистина интересно и уникално – интерактивния спектакъл „Великите търновци оживяват на Самоводската чаршия“. Главните участници са от ансамбъл „Българе“ с ръководител Христо Димитров, който е сценарист и режисьор на спектакъла.

В периода между 13 и 18 часа посетителите на чаршията ще могат да срещнат личности, родени, живели или свързани с Велико Търново от епохата на Възраждането и най-новата българска история.

Ще се потопим в атмосферата отпреди 100-200 години, ще видим характерните за времето облекла, оръжия, дейности и персонажи, ще си припомним национални герои и събития. Общо 150 души са въвлечени в приказката, която ни очаква.

НАЧАЛОТО Е В 13 ЧАСА, А НА ПРОСТРАНСТВОТО ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ЕМИЛИЯН СТАНЕВ през 10 минути в рамките на 1 час зрителите ще могат да видят последователно „Екзекуцията на Дайчо войвода“, „Цанко Дюстабанов пред турския съд“, „Обявяването на Независимостта на България от цар Фердинанд“, изпълнения на ансамбъл „Българе“, „Сватбата на Иванка Ботева“, „Посрещане на Стефан Стамболов“. След последната сценка всичко се повтаря отначало и последователно за новодошлите или за тези, които пропуснали нещо.

По протежение на цялата Самоводска чаршия в същото време ще се случват още много интересни неща.

ПРЕД ХАН „ХАДЖИ НИКОЛИ“ великотърновци и гости на града ще могат да видят свещеник Петър Николов Драганов, Христо Иванов – Големия, Хаджи Николи, Васил Друмев, отец Матей Преображенски – Миткалото, Иларион Драгостинов, Поп Харитон и Бачо Киро.

В КАФЕНЕТО НА ХАНА може да се запознаете с Петко Славейков, Емилиян Станев, Колю Фичето и да играете покер с Марко Тотев.

ПО САМОВОДСКАТА ЧАРШИЯ ще може да срещнете още Филип Тотю, да видите как турски конвои ескортират съзаклятниците от Велчовата завера, окования във вериги Васил Левски, български офицери и войници от Балканската война, кокони и всякакви персонажи от епохата на Възраждането и следосвобожденската българска история.

ИНТЕРЕСНА ИГРА ЩЕ АНГАЖИРА ВНИМАНИЕТО НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ ДО 18 ГОДИНИ.

Всеки от тях на Самоводската чаршия ще си тръгне с грамота за спомен от събитието на 22 март, но има условие: трябва да бъде подписана от историческите личности, изписани предварително на гърба й. Задачата на младите хора е да ги открият и да получат техните подписи.

Когато съберат всички подписи, те трябва да попълнят името си, да ги сканират и да изпратят на e-mail: bgperformance.music@gmail.com.

Десет от участниците ще получат безплатна покана за спектакъл на ансамбъл „Българе“ по избор.

Грамотата се счита за валидирана, когато са получени автографи от всички бележити българи, оживели на Самоводската чаршия.

Ана РАЙКОВСКА