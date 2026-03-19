Повече деца влизат в детските градини, на дневен ред е и ново училище във В. Търново

Над 620 малчугани ще бъдат разпределени в групите

Над 620 деца ще постъпят в първа група на детските градини през есента, съобщи директорът на дирекция „Образование“ в Община Велико Търново Бонка Долчинкова. По думите й средната пълняемост на групите ще бъде около 23 деца.

Малчуганите за следващата учебна година са значително по-голям брой от предходните. Това е една от причините да бъде изградена и ДГ „Болярчета“, която се очаква да отвори врати през есента. С нейното откриване детските градини в кв. „Картала“ и „Акация“ става общо 4, което прави района с най-много детски заведения в града.

Няма опасност някоя от старите детски градини да остане без деца за определена група след градежа на „Болярчета“, категорична е Бонка Долчинкова. Според нея в двата квартала и комплекса „Слънчев дом“ има достатъчно млади семейства с деца, които ще попълнят групите.

Другият район със съвкупност от детски заведения е кв. „Колю Фичето“, където една до друга са детските градини „Иванка Ботева“ и „Райна Княгиня“. След въвеждане на районирането се наблюдава и целенасочена промяна на адресите на семействата, които имат предпочитание към определено детско заведение, затова променят регистрацията си по местоживеене с идеята детето им да влезе в съответната детска градина.

„Не можем предварително да прогнозираме каква ще е нагласата на родителите, но това, което можем да направим и сме направили, е в наредбата.

Текста в член 38, където са критериите, вече има четири групи. Точките, които могат да получат родителите, са 600, 400, 200 и 100. Това дава възможност за прецизно удовлетворяване на желанията“, каза Бонка Долчинкова. Според нея Община В. Търново трябва да мисли и за училище, за което има идеен проект, в кв. „Картала“.

Екип „Борба“