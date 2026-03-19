Поздравителен адрес по повод Рамазан Байрам

Уважаеми братя и сестри мюсюлмани,

Скъпи съграждани,

По случай свещения празник Рамазан Байрам имам честта и удоволствието да отправя към всички Вас най-сърдечни поздрави и благопожелания.

Нека този благословен празник донесе в домовете Ви здраве, мир, радост и берекет. Нека Всевишният приеме нашите молитви, пост и добри дела и ни дари с милост, прошка и духовно извисяване.

В тези дни на празнична радост се обръщаме с искрена молитва към Всевишния да дари света с мир и спокойствие. Молим се войните и страданията в Палестина, Украйна и във всички точки на земята да прекратят и човечеството да заживее в разбирателство, справедливост и взаимно уважение.

Нека не забравяме, че в България мюсюлмани и християни векове наред са давали пример за добро съжителство, толерантност и взаимопомощ. Тази ценност трябва да пазим и предаваме на бъдещите поколения като израз на нашата обща отговорност към мира и единството в обществото.

Нека Рамазан Байрам бъде време на споделена радост, милосърдие и обединение.

Честит празник!

С уважение

Нутфи Нутфиев

Районен мюфтия на Велико Търново