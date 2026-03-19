Предлагат удължаването на договорите за управление на две болнични шефки

КМЕТЪТ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИНЖ. Д-Р ДАНИЕЛ ПАНОВ ПРЕДЛАГА ДА СЕ УДЪЛЖИ ДОГОВОРЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДВЕ РЪКОВОДИТЕЛКИ НА ОБЩИНСКИ ЗДРАВНИ КЛИНИКИ.

Необходимостта от това се налага поради осигуряване на управител до провеждането на конкурс за нови шефове на лечебните заведения.

Допълнителните контракти са за д-р Стела Денчева и д-р Мариана Петрова-Андреева, които съответно са начело на Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания “Д-р Трейман” и Центъра за психично здраве.

Според мотивите на градоначалника през изминалите три години двете болнични шефки са управлявали в съответствие с действащото законодателство в областта на здравеопазването, лечебните заведения и търговската дейност.

Темата влиза за гласуване в дневния ред на Общинския съвет в старата столица на 26 март.

Галина ГЕОРГИЕВА