Програма за 22 март 2026 г. – Празник на Велико Търново
7:30 ч.,Църква-музей „Св. 40 мъченици“
Празнична Света литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий с участието на квартет „Ангелски гласове“.
9:00 ч., двор на църква-музей „Св. 40 мъченици“
Поднасяне на цветя на саркофага на цар Калоян.
9:10 ч., двор на църква-музей „Св. 40 мъченици“
Декламиране на текст от Асеневата колона. Водосвет и благослов за здраве. Поръсване на представителната част на НВУ „Васил Левски” и на знамената на училищата.
9:45 ч., от църква-музей „Св. 40 мъченици“ до Общината
Празнично шествие с портретите на благодетелите на града.
10:00 ч. и 12:30 ч., от църква-музей „Св. Димитър Солунски“
Пешеходен тур „Духовни светини на столичния Търновград“.
Вход свободен с безплатна екскурзоводска беседа.
10:30 ч., пред сградата на Община Велико Търново
Празничен ритуал за издигане на знамената. Празнично слово от д-р инж. Даниел Панов и благослов от митрополит Григорий.
11:00 ч., парк „Марно поле“
„Децата на Велико Търново празнуват“: анимация и игри за най-малките.
11:00 ч., пред сградата на Община Велико Търново
Дефиле и концертна програма на участниците в Международния фолклорен фестивал.
12:00 ч., пред сградата на Община Велико Търново
Празничен концерт на Тони Димитрова.
13:00 ч., пред сградата на Община Велико Търново
„Пъстър калейдоскоп“: концерт на любителски формации от града.
13:00 – 18:00 ч., Самоводска чаршия
Ансамбъл „Българе“ представя: „Великите търновци оживяват на Самоводската чаршия“ (интерактивен спектакъл).
19:45 ч., площад „Цар Асен І“
Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“.
Празнични фойерверки.
23 март 2026 г. (понеделник)
17:30 ч., МДТ “Константин Кисимов”
Празничен концерт на децата от детските градини на Велико Търново. Вход свободен.
БЛАГОДАРЯ , ЗА ПУБЛИКАЦИЯТА.
ЗА МЕН , КОЯТО СЪМ ОТ ТОЗИ ВЕЛИЧЕСТВЕН И ВЕКОВЕН ГРАД , И ГОСТИТЕ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ БЪДЕ ПРАЗНИК НА ДУХОВНОСТТА , НА ТРАДИЦИИТЕ , НА НОВАТОРСТВОТО И НА ЖИЗНЕНОСТТА , ЗАЩОТО НАШИЯТ МАЛЪК , НО РАЗВИВАЩ СЕ ГРАД , ЧИЕТО” СЪРЦЕ” ТУПТИ ВИНАГИ РАДВА ХОРАТА! 🍀
Автор : @Marianka BORISOVA 🌹