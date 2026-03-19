Програма за 22 март 2026 г. – Празник на Велико Търново

7:30 ч.,Църква-музей „Св. 40 мъченици“

Празнична Света литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий с участието на квартет „Ангелски гласове“.

9:00 ч., двор на църква-музей „Св. 40 мъченици“

Поднасяне на цветя на саркофага на цар Калоян.

9:10 ч., двор на църква-музей „Св. 40 мъченици“

Декламиране на текст от Асеневата колона. Водосвет и благослов за здраве. Поръсване на представителната част на НВУ „Васил Левски” и на знамената на училищата.

9:45 ч., от църква-музей „Св. 40 мъченици“ до Общината

Празнично шествие с портретите на благодетелите на града.

10:00 ч. и 12:30 ч., от църква-музей „Св. Димитър Солунски“

Пешеходен тур „Духовни светини на столичния Търновград“.

Вход свободен с безплатна екскурзоводска беседа.

10:30 ч., пред сградата на Община Велико Търново

Празничен ритуал за издигане на знамената. Празнично слово от д-р инж. Даниел Панов и благослов от митрополит Григорий.

11:00 ч., парк „Марно поле“

„Децата на Велико Търново празнуват“: анимация и игри за най-малките.

11:00 ч., пред сградата на Община Велико Търново

Дефиле и концертна програма на участниците в Международния фолклорен фестивал.

12:00 ч., пред сградата на Община Велико Търново

Празничен концерт на Тони Димитрова.

13:00 ч., пред сградата на Община Велико Търново

„Пъстър калейдоскоп“: концерт на любителски формации от града.

13:00 – 18:00 ч., Самоводска чаршия

Ансамбъл „Българе“ представя: „Великите търновци оживяват на Самоводската чаршия“ (интерактивен спектакъл).

19:45 ч., площад „Цар Асен І“

Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“.

Празнични фойерверки.

23 март 2026 г. (понеделник)

17:30 ч., МДТ “Константин Кисимов”

Празничен концерт на децата от детските градини на Велико Търново. Вход свободен.