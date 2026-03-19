Провериха за часове 197 лица и 163 автомобила на пътя Велико Търново-Русе

197 лица и 163 автомобила са проверени при специализирана полицейска операция по метода “широкообхватен контрол”, проведена на 19 март на главен път В.Търново – Русе, в участъка преди с. Самоводене.
Съставени са 2 акта и са наложени 40 глоби по фиш. Връчени са 34 електронни фиша, платени са 7 глоби.
Операцията е реализирана с участието на служители от ОДМВР – В. Търново, Агенция “Митници”, Агенция “Пътна инфраструктура”, НАП-В. Търново и Изпълнителна агенция “ Главна инспекция по труда”.
Веселина АНГЕЛОВА

Вижте още

Пореден локдаун от понеделник – затварят заведения, молове, фитнеси и магазини за нехранителни стоки

БОРБА БГ 4332 четения 3

Рекордна сделка в Г. Оряховица: „Аркус“ АД плаща 1,1 млн. лева за бивше общежитие

Галина Георгиева 9045 четения 4

Шофьор уби на място пешеходец във Великотърновско

Галина Георгиева 6378 четения 1

