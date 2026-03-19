Провериха за часове 197 лица и 163 автомобила на пътя Велико Търново-Русе

197 лица и 163 автомобила са проверени при специализирана полицейска операция по метода “широкообхватен контрол”, проведена на 19 март на главен път В.Търново – Русе, в участъка преди с. Самоводене.

Съставени са 2 акта и са наложени 40 глоби по фиш. Връчени са 34 електронни фиша, платени са 7 глоби.

Операцията е реализирана с участието на служители от ОДМВР – В. Търново, Агенция “Митници”, Агенция “Пътна инфраструктура”, НАП-В. Търново и Изпълнителна агенция “ Главна инспекция по труда”.

Веселина АНГЕЛОВА