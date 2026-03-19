Разкриха кражби на газов пистолет, дърва и бензин при масирана операция срещу купуването на гласове

Униформените са проверили 11 адреса в Павликенско

Адреси, автомобили и граждани са проверени при специализирана полицейска операция за предотвратяване и недопускане нарушения, свързани с изборното законодателство и конвенционалната престъпност. Операцията е проведена на 18 март на територията на РУ – Павликени.

Униформените са проверили общо 11 адреса в с. Върбовка и Бяла черква. Съставени са 9 предупредителни протокола, образувани са 4 преписки за кражба на дърва и 1 преписка за кражба на бензин, разкрито е едно престъпление.

Едно лице е задържано за срок до 24 часа за кражба на газов пистолет.

Инспектирани са също 79 автомобила и 137 граждани. Наложени са 5 глоби по фиш и са връчени 2 електронни фиша.

Операцията е реализирана с участието на служители от РУ – Павликени, ОДМВР – В. Търново и ЗЖУ – Русе.

Веселина АНГЕЛОВА