Разкриха рецидивист, нарязал гуми на кола

Служители на полицейското управление в Свищов разкриха случай на повреждане на гуми на лек автомобил.

Сигнал за случая е получен на 10 март. По данни на тъжителя в следобедните часове същия ден са били срязани две от гумите на лек автомобил, паркиран пред жилище в с. Алеково.

От проведените действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е 48-годишен от В. Търново, известен на полицията и многократно осъждан.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.