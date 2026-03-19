Резерви в местния парламент стискат палци на съветници да станат депутати

По традиция изборите за народни представители имат и втора гледна точка, а именно местата, които кандидатите за депутати могат да освободят, ако бъдат избрани в парламента.

Някои от издигнатите в листите са и общински съветници, което означава, че ако получат шанса да отидат в Народното събрание, техните места ще заемат първите резерви.

Към момента има и много неизвестни, но със сигурност промени може да има в групата на БСП в Общинския съвет във Велико Търново. Водач на червената листа за предстоящите избори е общинският съветник Михаил Михалев. Първа резерва, ако той бъде избран за народен представител, е Стефан Антонов. Той е редовен общински съветник от 2003 г. насам, но през 2023 г. събра малко преференции и не успя да защити четвъртото си място в листата, въпреки че социалистите се класираха трети и успяха да излъчат петима съветници.

Промяна е напълно възможна и в групата на ГЕРБ/СДС.

Втори в листата е общинският съветник д-р Валентин Точков. Не е изключено тяхната листа за народни представители да излъчи двама депутати. Затова, ако д-р Точков не бъде изместен с преференции от втората позиция, той би следвало да освободи мястото си на общински съветник в местния парламент. Първа резерва в листата на ГЕРБ е модният дизайнер Атанас Парушев, който неведнъж вече е бил общински съветник.

Промени е възможно да има и в групата на ПП/ДБ, но те са малко вероятни, защото водач е Йордан Терзийски, който не е общински съветник, а едва ли листата ще стигне до два мандата. Все пак, ако това се случи, народни представители могат да станат настоящите общински съветници Дончо Бораджиев, Лили Матева, д-р Мавроди Калейнски и проф. Соня Будева и някой от тях да освободи мястото на първата резерва за Общинския съвет Велимир Кенаров.

Екип „Борба“