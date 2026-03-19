С театрален спектакъл „Въртележката на парите“ третокласници се учиха на финансова грамотност

Третокласници от СУ „Николай Катранов“ с класен ръководител г-жа Ценка Димитрова проведоха интересен открит урок, посветен на финансовата грамотност.

В Актовата зала те представиха театрален спектакъл „Въртележката на парите“, като най-малките ученици по достъпен и забавен начин в рамките на пиесата разказаха за потока на парите и управлението на личните финанси.

И още, за различните разходи в семейния бюджет и колко важна е разликата между необходимост и удоволствие, когато става дума за парите.

Урокът бе наблюдаван от ръководството на училището, учители и родители, като всички бяха възхитени от изпълнението на малките артисти.

Представлението на III „а“ клас е част от националната инициатива „Да завъртим въртележката на парите – заедно“, която се провежда с официалната подкрепа на МОН и финансовото министерство. В рамките на този проект деца от цялата страна представят урок театър на тема „Въртележката на парите“ пред публика по време на Световната седмица на парите, която през 2026 г. се провежда в периода 16 – 22 март.

Ана Райковска