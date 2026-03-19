Щъркел строи нов дом, след като обезопасиха стълб, на който живееше

ЩЪРКЕЛ ЩЕ СВИЕ НОВО ГНЕЗДО СЛЕД УСПЕШНО НАПРАВЕНА АКЦИЯ В НОВО СЕЛО. Предвестникът на пролетта пристигнал в края на миналата седмица, но старият му дом бил съсипан от метеорологичните условия през зимата.

От кметството и енергодружеството предприели планова операция. По съвет на експерти е премахната улична лампа с огромна и стърчаща конзола. Рисковият участък е обезопасен и щъркелът подхваща градежа на новото си гнездо.

Благородната акция в защита на белите птици беше приета радушно от жителите на Ново село, които с нетърпение очакват бъдещото потомство щъркели.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: Мели Юсеинова